Susana Díaz contaba con Carme Chacón para su campaña en Cataluña

Este domingo 9 de abril por la tarde se conoció la noticia de que la ex ministra de Defensa y de Vivienda, Carme Chacón, había muerto en su casa de Madrid.

De inmediato, dirigentes del PSOE expresaron su dolor por la muerte de su compañera. En cuanto a los candidatos a las primarias, los tres -Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López- decidieron suspender los actos de campaña que tenían previsto para los próximos días.

El Confidencial Digital ha podido saber, por fuentes cercanas a la socialista fallecida, que Díaz contaba con Chacón para esta campaña hacia la secretaría general del PSOE.

Miembros destacados del PSOE explican que la presidenta de la Junta de Andalucía tenía intención de que dirigentes conocidos en las distintas comunidades autónomas se implicaran de lleno en tratar de movilizar a los militantes de cada federación socialista.

Chacón, uno de los apoyos de Susana Díaz en Cataluña

Susana Díaz confiaba en que Chacón podría contribuir en esta tarea de ganar apoyos en Cataluña. De hecho, las fuentes consultadas explican que ya estaba inmerso en esta campaña para conseguir votos para Susana Díaz en Cataluña Germán Rodríguez, ex diputado que fue mano derecha, director de gabinete de Chacón en el Ministerio de Defensa.

Al constatar que dirigentes del PSC y muchos militantes se inclinaban más por Pedro Sánchez, Díaz lleva tiempo trabajándose la campaña en Cataluña: según se contó en estas páginas, había conseguido el respaldo de dirigentes importantes e históricos como Daniel Fernández, ex secretario de Organización; Isabel López i Chamosa, ex portavoz de la Comisión del Pacto de Toledo; Joaquín Fernández, ex secretario de Organización en el Bajo Llobregat; y los ex diputados Meritxell Cabezón y Carlos Corcuera.

También se ha ganado a Antoni Balmón, alcalde de Cornellá de Llobregat y destacado miembro del PSC, que de hecho fue uno de los “teloneros” de la presidenta de Andalucía en su presentación en Madrid.

Díaz incluso espera que Eduardo Madina pueda ayudarle en Cataluña, ya que en diputado vasco tuvo un importante apoyo en las primarias que perdió en 2014 contra Pedro Sánchez.

Mensajes de burla y ofensivos en Twitter

Una vez más, la muerte de una persona conocida desató un aluvión de mensajes de condolencia, pero también algunos ofensivos en redes sociales como Twitter.

En este caso, los autores de insultos y burlas contra Chacón en su muerte eran principalmente de dos tipos: independentistas catalanes muy radicales y también radicales de izquierdas. Los primeros la acusaron de “botiflera”, es decir, “traidora”, por sus posicionamientos contrarios al independentismo catalán.

Por su parte, tuiteros de extrema izquierda rescataron las declaraciones de Chacón como ministra de Vivienda sobre los juzgados que se iban a poner en marcha para agilizar los desahucios. Por ejemplo, el polémico activista Lagarder Danciu escribió varios mensajes -alguno burlándose de la dolencia cardíaca que sufría Chacón- en el que decía que era hipócrita llorar la muerte de la ex ministra que en la cartera de Vivienda agilizó los desahucios de 50.000 personas que ahora viven en la calle.