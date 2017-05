Susana Díaz descarta integrarse en la ejecutiva de Pedro Sánchez

Así lo aseguran a El Confidencial Digital dirigentes del PSOE muy próximos a la presidenta de la Junta, que añaden que Díaz tiene decidido “centrarse en Andalucía” para reforzar allí su liderazgo de cara al congreso regional de julio.

Para ese cónclave, la sevillana no tiene aún rival, aunque tras lo sucedido en las primarias no descarta ningún escenario. Por ese motivo, su principal objetivo es consolidar su proyecto en su propia federación y marcar distancias con la nueva dirección nacional de la que, según sus propios compañeros, no quiere saber nada.

Tanto es así, añaden las fuentes consultadas, que Díaz tampoco dará la batalla por situar a cargos afines en la ejecutiva de Ferraz. Considera que Sánchez, con los resultados obtenidos, puede hacer una nueva dirección a su medida y que, por tanto, intentar situar a alguno de sus afines puede ser contraproducente, ya que estarían en una minoría clara.

Enmiendas contra el programa de Sánchez

Pese a esa postura, Susana Díaz no adoptará una actitud pasiva en el congreso federal de junio. Según su entorno más cercano, la andaluza acudirá a Madrid con una idea clara: que el proyecto que se apruebe en el Palacio de Congresos de IFEMA “represente a todo el PSOE” y no solo a los afines a Pedro Sánchez.

En ese sentido, la andaluza es totalmente contraria a algunas propuestas planteadas por Sánchez, como la de supeditar cualquier decisión del Comité Federal al visto bueno de la militancia. Por ese motivo, ella y sus cargos afines pretenden presentar enmiendas al proyecto político y de partido que lleve el nuevo secretario general.

De hecho, algunos de los representantes de la candidatura de Díaz, como el madrileño Antonio Miguel Carmona, ya han avisado en sus comparecencias públicas que tanto la presidenta de la Junta como sus afines “defenderán sus ideas” en el congreso federal con el objetivo de que exista un acuerdo sobre el modelo de partido que va a ser el PSOE en los próximos años.

Las reacciones de Page y Lambán

Desde el equipo de Pedro Sánchez, por su parte, insisten en que el nuevo secretario general piensa diseñar una ejecutiva de “integración” y en la idea de que la ventaja con respecto a Susana Díaz es “suficiente” para que tanto ella como Patxi López acepten la propuesta que lleve al congreso federal de junio.

Sobre la designación de los delegados regionales para ese cónclave, y la actitud que lleven los líderes autonómicos a esa cita, las fuentes consultadas confían en que la mayoría acepte la elección de los militantes y el programa que presente Pedro Sánchez.

De hecho, uno de los barones susanistas, como Fernández Vara, ya ha anunciado que elegirá a los delegados extremeños respetando el resultado de las primarias.

Los únicos secretarios regionales que da por perdidos Sánchez son Emiliano García-Page y Javier Lambán. Ambos, explican las fuentes consultadas, “acabaron muy mal con Pedro” y no parecen querer dar su brazo a torcer. Pese a ello, el ganador de las primarias espera obtener un “respaldo suficiente” a su proyecto y ejecutiva.