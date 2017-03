Susana Díaz le roba apoyos a Pedro Sánchez en Cataluña, Castilla y León, Galicia...

Según explican a El Confidencial Digital dirigentes del PSOE muy próximos a Susana Díaz, la presidenta de la Junta lleva ya varias semanas testando sus apoyos en toda Españapara conocer en qué territorios debe centrar más su campaña y para saber, hasta qué punto amenaza Pedro Sánchez sus aspiraciones a la secretaría general.

Para ello, ha contactado con sus afines en todas las federaciones y ha confirmado apoyos que ya daba por seguros. Así, Díaz tiene claro que en Asturias, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha no tendrá problemas para imponerse a Sánchez.

Pero, además, la andaluza tiene buenas nuevas, ya que en territorios aparentemente ‘sanchistas’ sus apoyos van creciendo.

Ex dirigentes del PSC, con Díaz

Una de las principales sorpresas que se ha llevado Susana Díaz en los últimos días es que un importante número de ex dirigentes del PSC se han movilizado a favor de su candidatura en detrimento a la de Pedro Sánchez, que tenía en el voto de los socialistas catalanes uno de sus principales apoyos.

Así, según las fuentes consultadas, están ahora con la andaluza históricos del PSC comoDaniel Fernández, ex secretario de Organización; Isabel López i Chamosa, ex portavoz de la Comisión del Pacto de Toledo; Joaquín Fernández, ex secretario de Organización en el Bajo Llobregat; y los ex diputados Meritxell Cabezón y Carlos Corcuera.

Todos ellos, a través de sus diferentes agrupaciones locales, se han movilizado para pedir el voto a favor de Susana Díaz. Una movilización que ya está dando sus frutos y que, según el equipo de la andaluza, puede suponer que cerca de un 30% de los militantes del PSC inscritos en el censo se inclinen por la presidenta de la Junta.

Tudanca y Cancela no son suficientes para Sánchez

Además de Cataluña, otros de los feudos de Pedro Sánchez, como son Castilla y León y Galicia, empiezan a “flaquear” en beneficio de Susana Díaz gracias a los críticos con los actuales dirigentes en ambas regiones.

En ese sentido, las fuentes consultadas explican que en Castilla y León, el actual secretario general, Luis Tudanca, busca “un voto en bloque” a favor de Pedro Sánchez. No obstante, su antecesor en el cargo, Julio Villarrubia, y otros ex dirigentes que “fueron laminados” tanto por Sánchez como por Óscar López, están realizando su propia contraofensiva.

Así, todos aquellos que tuvieron cargo en la federación hasta 2014 están trabajando a favor de la candidatura de Susana Díaz, arrastrando con ellos a actuales cargos intermedios y, además, a buena parte de la militancia.

En Galicia, por su parte, la presidenta de la gestora, Pilar Cancela, ha enfriado su apoyo a Sánchez. Además, miembros de la actual ejecutiva del PSdeG están recogiendo apoyos a favor de una Susana Díaz que tendrá muchos más votos de los esperados en esta federación.

Preocupan Madrid y Cádiz

Pese a todas estas buenas noticias para Susana Díaz, en su equipo reconocen cierta inquietud por el sentido del voto en Madrid y en Cádiz.

En la capital, explican las fuentes consultadas, “el voto está muy dividido” entre los tres candidatos. Patxi López, aseguran, tiene asegurado el apoyo de la actual dirección regional, mientras que Díaz cuenta con el respaldo de alcaldes, diputados autonómicos y de la corriente de Tomás Gómez y Antonio Miguel Carmona.

Cádiz, por su parte, se ha convertido en el feudo de Sánchez en Andalucía, tal y como se demostró el domingo de la semana pasada. En el equipo de Díaz reconocen que la provincia es “muy crítica” con la sevillana y que puede convertirse en el “lunar” de una federación que dará un apoyo mayoritario a la actual presidenta de la Junta.