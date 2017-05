Todas las batallas previas al debate a cara de perro entre Susana, Pedro y Patxi

Según ha sabido El Confidencial Digital, la idea inicial del partido era que, como pasó en 2014, fuera la presidenta de la Asociación de Prensa de Madrid la responsable de conducir el debate.Victoria Prego, por tanto, era la principal candidata, aunque Ferraz también ofreció los nombres deCarmen del Riego y María Blanco.

Hace tres años, la presidencia de la APM la ostentaba Del Riego, que será finalmente quien modere el cara a cara. Una decisión que se ha adoptado, entre otras cosas, por la férrea oposición de la candidatura de Pedro Sánchez a que fuera Prego la que moderara el debate.

Las fuentes consultadas por este diario explican que el ex secretario general y su equipo veían a la actual representante de la Asociación “demasiado escorada” a favor de Susana Díaz. Un análisis que han trasladado a la propia gestora. Finalmente los representantes de Sánchez, como los de la presidenta de la Junta y los de Patxi López, han aceptado el nombre de Carmen del Riego.

Patxi López aún no ha elegido atril

La tensión y los desacuerdos constantes entre las tres candidaturas provocó que Ferraz decidierasortear los turnos de intervención de cada aspirante para evitar males mayores. Así, Susana Díaz abrirá el debate, y Pedro Sánchez tendrá la última intervención.

Patxi López, por su parte, se impuso en el sorteo para elegir primero qué atril ocupar durante el debate. Tras el ex lehendakari, será Susana Díaz la que pueda escoger, por lo que Pedro Sánchez se tendrá que conformar con el que le hayan dejado libre.

En ese sentido, las fuentes consultadas dan por hecho que el ex secretario general ocupará el atril situado más a la derecha, ya que sus rivales se adelantarán a la hora de coger los otros dos. Una ubicación que, sin embargo, no trae precisamente malos recuerdos a Sánchez, ya que en 2014 ya estuvo situado ahí y posteriormente se impuso a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias.

A pesar de que el sorteo tuvo lugar el pasado lunes, Patxi López aún no ha decidido qué atril escoger. En Ferraz muchos apuestan por que elija el central, para “escenificar que está entre los dos polos opuestos que representan Díaz y Sánchez”. No obstante, otros compañeros creen que “optará por situarse a la izquierda para descolocar a todos”.

El ex lehendakari esconde aún sus cartas, tal y como explican a ECD desde la sede nacional: “Aún no ha notificado nada. Los tres equipos quieren conocer antes la escenografía y demás, y por eso quizá aún no ha confirmado dónde quiere situarse”.

No hay acuerdo sobre el orden de llegada

Una vez solventado el problema sobre quién escoge primero su atril, el siguiente reto que tendrá que afrontar la gestora es decidir el orden de llegada de los candidatos a Ferraz. En principio, el objetivo es que haya acuerdo entre las candidaturas pero, de no producirse, “no descartamos que para eso haya que hacer también un sorteo”.

Sea cual sea el orden de llegada, Javier Fernández tiene decidido salir a recibir a Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López y mostrarles personalmente el espacio habilitado por la gestora para que preparen el debate.

Desde Ferraz explican a este diario que los tres candidatos tienen habilitados espacios para cada uno en la tercera planta, que ya pueden usar durante estos días, y también el próximo lunes para dar el último repaso a las consignas a lanzar en el cara a cara.

Pocos acompañantes por candidato

Otra de las decisiones del comité organizador del debate que más ha sorprendido es la ausencia de militantes en el salón de actos de la sede nacional. Hace tres años, casi un centenar de afiliados pudieron asistir en directo al intercambio de opiniones entre José Antonio Pérez Tapias, Eduardo Madina, y el propio Pedro Sánchez.

Precisamente, el recuerdo de lo ocurrido en 2014 ha sido clave en esta medida. Entonces, cada candidato llevó a más de 30 militantes afines que, además de hacer preguntas -”ya prefijadas de antemano”-, provocaron interrupciones durante todo el debate.

Ahora, para evitar esos posibles incidentes, la gestora ha optado por que cada aspirante vaya acompañado de tan solo cinco colaboradores o representantes. El resto del salón de actos lo ocuparán los medios de comunicación.