Ximo Puig, Fernández Vara y Lambán amenazan a Pedro Sánchez

Según revelan a El Confidencial Digital fuentes bien situadas en el PSOE, Sánchez lleva preparando, desde hace semanas, candidatos alternativos a los barones regionales del partido que han estado a su lado. Considera que su “traición” en el Comité Federal de octubre, en el que tuvo que dimitir, merece un “castigo” y que en su nueva etapa en Ferraz necesita dirigentes autonómicos de su absoluta confianza.

Al secretario general no le frenará el adelanto del calendario congresual emprendido por Ximo Puig y Guillermo Fernández Vara, en la Comunidad Valenciana y en Extremadura. De hecho, la semana pasada los sanchistas Rafael García y Enrique Pérez confirmaron que aspiran a ser los nuevos líderes del PSOE en esas regiones.

El plan de Sánchez, explican las fuentes consultadas, es derrocar a Puig y Vara antes del verano, y fortalecer a sus afines en otras federaciones de cara a los congresos de septiembre. En este sentido, destacan, después de los presidentes valenciano y extremeño su siguiente gran objetivo será el aragonés Javier Lambán.

Propusieron listas conjuntas...

Conscientes de esta ofensiva de Pedro Sánchez, los dirigentes autonómicos decidieron contactar con el secretario general y su equipo para intentar llegar a un acuerdo que evite la guerra territorial en el PSOE.

La propuesta enviada a por Ferraz fue: impulsar una lista unitaria, encabezada por los actuales presidentes regionales pero con una elevada presencia de cargos sanchistas, para dar cabida “a todas las voces” sin debilitar a los actuales gobiernos autonómicos.

En Extremadura, por ejemplo, hay de momento hasta tres precandidatos, y “hubiera sido deseable” llegar a un acuerdo previo a las primarias, dicen las fuentes consultadas. Sin embargo, Pedro Sánchez “se negó en redondo” a esas listas conjuntas.

El secretario general, añaden, “respondió que él no iba a evitar ninguna candidatura alternativa”, un mensaje que, desde las federaciones, se consideró una “declaración de guerra”.

...y ahora amenazan con elecciones

Ante la actitud de Sánchez, los barones regionales que afrontan congresos en las próximas semanas le lanzaron una advertencia, a modo de ultimátum, resumida en la siguiente frase, pronunciada por un cargo del partido conocedor de estas conversaciones:

--“Si Pedro decide presentar un candidato alternativo en los congresos que vienen, y finalmente vence, los actuales presidentes de comunidades autónomas no tendrán reparo en disolver los parlamentos y convocar elecciones anticipadas” en sus territorios.

Una decisión así pondría en riesgo hasta tres gobiernos autonómicos, los de la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón, pese a haber logrado, tanto Puig como Vara y Lambán, la aprobación de los Presupuestos de este año, y garantizarse con ello la estabilidad política y económica hasta el final de legislatura.

Compañeros y amigos de los tres barones regionales reconocen que se trataría de una medida contundente, pero añaden que “no les queda otra” porque, en caso de perder los congresos, “no tendrían libertad para gobernar, con una nueva ejecutiva regional que siga los dictados de Ferraz”.

El pacto con Díaz y las dudas de Page

La que no ve peligrar la presidencia de la Junta de Andalucía ni su continuidad al frente del PSOE-A es Susana Díaz. Tal como se contó en estas páginas, se garantizó que Sánchez no impulsara un candidato alternativo en el congreso regional a cambio de no ir a la guerra en el cónclave federal celebrado hace dos sábados en Madrid.

Ese pacto de no agresión no se ha roto con la candidatura sorpresa de Francisco Miguel Tirado, un militante de base de Jaén con el que Ferraz ha marcado distancias. No obstante, Sánchez no deja de ser una amenaza para el poder territorial de Díaz en Andalucía, ya que sí apoyará a los que se presenten contra los afines de la sevillana en los congresos provinciales.

Emiliano García-Page, por su parte, también ha amagado con adelantar elecciones, aunque en este caso su estrategia será retrasar el congreso del PSOE de Castilla-La Mancha. Un cónclave para el que Sánchez prepara una candidatura alternativa impulsada por tres cargos autonómicos que han entrado en el Comité Federal.

El presidente manchego, no obstante, se encuentra en un mar de dudas, según su propio equipo, y no tiene claro que la convocatoria de comicios autonómicos sea la solución. Entre otras cosas, añaden, porque las encuestas otorgan al PP la mayoría absoluta.

Si Podemos finalmente le aprueba los Presupuestos, García-Page podría seguir el ejemplo de Vara, Puig y Lambán, y esperar a ver qué ocurre en el congreso regional para adelantar, o no, las autonómicas en Castilla-La Mancha.