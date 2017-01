Los barones que apoyaron a Sánchez ordenan desmontar las plataformas contra la gestora

Líderes autonómicos que hasta hace bien poco estaban alineados con Pedro Sánchez han decidido poner tierra de por medio con el ex secretario general y, además, dar la imagen de que en sus federaciones el madrileño ha dejado de tener el apoyo que antes ostentaba.

En este grupo de barones se encuentran aquellos a los que Sánchez iba a intentar reconquistar en las próximas semanas, después de haber detectado un distanciamiento. Tal y como se informó en estas páginas, el que fuera líder del PSOE hasta el pasado 1 de octubre incluía en esta terna a Francina Armengol, Idoia Mendia, César Luena, Miquel Iceta y Eva Díaz Tezanos.

Pues bien. El Confidencial Digital ha podido contactar con el entorno de varios de ellos para confirmar que, tal y como sospechaba el ex secretario general, no solo han decidido no apoyar a Sánchez si éste da el paso de presentar candidatura al congreso federal, sino que, además, están intentando acabar con la infraestructura con la que podía contar en esas regiones.

Ordenan desmontar las plataformas sanchistas

En concreto, según explican las fuentes consultadas, en reuniones recientes de las ejecutivas regionales de estos barones, se ha dado la orden de desmontar, a nivel autonómico, las plataformas de militantes que se habían constituido en los últimos meses a favor de Pedro Sánchez y en contra de la gestora.

Hay casos en los que, incluso, miembros de esas direcciones regionales se habían implicado en la constitución de grupos de apoyo al ex secretario general entre las bases y que, ahora, han recibido “una contraorden” para desactivarlos.

Algunos de estos líderes territoriales, sin embargo, se están encontrando con contestación interna. Miembros de sus ejecutivas siguen con Sánchez y no piensan dejar de darle soporte a nivel autonómico. Una circunstancia que empieza a inquietar a aquellos que, tras alejarse del ex secretario general, apuestan ahora por la candidatura de Patxi López.

“Hay que evitar problemas de cara al congreso federal”

Los citados barones autonómicos han intentado justificar ante sus ejecutivas el giro en su posición respecto a Sánchez apelando a la necesidad de “evitar más guerras en el PSOE”. Un argumento que no ha convencido a todos.

Las fuentes consultadas por ECD explican que, en el fondo, el objetivo final es “no tener problemas de cara al congreso federal ni tampoco después”, ya que dar soporte a Pedro Sánchez puede jugar en contra de varias federaciones si Susana Díaz es la nueva secretaria general.

En ese sentido, la andaluza ya ha amenazado con romper con el PSC si Iceta seguía apoyando a Sánchez y, si llega a Ferraz, puede convertir en realidad esa advertencia. Además, recuerdan altos cargos socialistas, aún está en juego la nueva ejecutiva del partido y muchos líderes regionales apuestan por formar parte de ella.