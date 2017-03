Se agrava la crisis PP-Ciudadanos con acusaciones de filtración a la prensa

Según ha sabido El Confidencial Digital, la dirección nacional del PP ha transmitido a las ejecutivas regionales del partido que “extremen las precauciones” en las conversaciones privadas que mantengan con representantes de Ciudadanos. La razón de esta consigna es que, de un tiempo a esta parte, y según Génova, la formación naranja “filtra todo lo que hablamos a la prensa”.

En ese sentido, altos cargos populares consultados por este diario reconocen que, a nivel interno, se empieza a ver a C´s como “un partido que no es de fiar”. Sobre todo, porqueAlbert Rivera no puede controlar todo lo que hacen los suyos en diferentes comunidades autónomas y, por tanto, “muchos de los suyos actúan por libre sin pensar en las consecuencias a nivel nacional”.

Las grabaciones en la Comunidad Valenciana

Las sospechas del PP comenzaron hace apenas dos semanas, cuando El Mundo informó de la grabación a una conversación entre José Císcar y cargos regionales de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, donde se podía oír al presidente popular en la provincia de Alicante hablando de un audio al asesor de C´s en Gandía, Salvador Martí, hablando de la recalificación del campo de golf.

El periódico de Unidad Editorial habló entonces de “guerra de grabaciones”,pero desde el PP se asegura que “nosotros solo tenemos esa de Gandía, mientras que ellos han grabado hasta reuniones de los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas”.

En ese sentido, las fuentes consultadas aseguran que se ha informado a la dirección regional del PP, y también a la nacional, de que se tienen sospechas del portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Salvador Martí: “Tiene muchas más grabaciones y sacarán aquellas que puedan hacernos daño”.

Filtración de una reunión clave en Murcia

A las filtraciones en la Comunidad Valenciana se las considera, en la dirección popular, como “las más graves” al ir aparejadas a grabaciones de conversaciones privadas en el parlamento regional. No obstante, en Murcia, y en el marco de la imputación de Pedro Antonio Sánchez, “también se ha pasado el contenido de reuniones a los medios”.

En ese sentido, desde el PP recuerdan que la semana pasada, después de la reunión reservada entre el jefe del ejecutivo autonómico y el portavoz de Ciudadanos Miguel Sánchez, aparecieron en varios meses reflexiones que el presidente regional había hecho en privado con su interlocutor.

Así, se publicó que el popular había descartado nuevas elecciones porque, según los estatutos de Murcia esos comicios no evitarían volver a las urnas dentro de dos años, y que su intención era continuar hasta que no se le imputara por “un delito de corrupción y no un error administrativo”.

Una reflexión, esta última, que el propio Pedro Antonio Sánchez ha tenido que confirmar con el paso de los días después de que se publicara en diversos medios tras su reunión con Miguel Sánchez.

Los “bulos” de Andalucía

En esta “lista de filtraciones de Ciudadanos” diseñada por el PP, los populares también incluyen al andaluz Juan Marín en su terna de “sospechosos habituales”.

Así, las fuentes consultadas acusan al portavoz de C´s en el Parlamento de Andalucía de utilizar sus reuniones con Juanma Moreno para “agitar el bulo de que el PP busca un pacto con ellos para llegar a la Junta si se va Susana Díaz”.

Un escenario que el propio presidente regional del PP tuvo que desmentir en Madrid “después de las filtraciones de Ciudadanos”. En ese sentido, las fuentes consultadas afirman que “son ellos los que quieren presionar así a Díaz”, y que, por ese motivo, “vamos a tener más cuidado con las reuniones que nos piden”.