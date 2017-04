Qué va a hacer Esperanza Aguirre: Ni me voy, ni van a encontrar nada contra mí

Así lo aseguran a El Confidencial Digital personas del entorno más próximo a la lideresa, que el pasado miércoles ya aclaró, de forma tajante, que no pensaba dimitir tras el arresto del que fuera su número dos. El rumor de una posible marcha del Ayuntamiento de Madrid se extendió entre los medios y el propio PP regional y ella, y su equipo, tuvieron que desmentir esa posibilidad.

Un día después, en el día de ayer, y coincidiendo con la declaración de la propia Aguirre en el juzgado como testigo de la Gürtel, personas de la máxima confianza de la lideresa confirmaron a este diario que la ex presidenta regional va a continuar con su actual puesto de portavoz en el consistorio. Entre otras cosas, por “razones de orgullo”.

En ese sentido, las fuentes consultadas afirman que, pese a estar muy afectada por lo ocurrido con González -tal y como demostraron sus lágrimas a la salida del juzgado, Aguirre tiene la intención de “seguir peleando contra todo y contra todos” y mantenerse en la política porque “cualquier paso atrás ahora sería definitivo”.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid es consciente de que, si ahora dimite, “se acabó su carrera política”. Y, según su entorno más próximo, “va a continuar, precisamente, porque no quiere dejar la política por la puerta de atrás”.

Granados va a por ella

Así las cosas, Esperanza Aguirre tiene claro que su única vía es seguir en el Ayuntamiento y demostrar su inocencia, a pesar de los reveses judiciales que han padecido sus colaboradores más cercanos y de los “ataques” que ella asume que va a recibir.

En concreto, añaden desde el entorno de la lideresa, Aguirre tiene datos de que Francisco Granados está preparando “papeles” contra ella desde la cárcel. El que fuera su consejero de Presidencia en la Comunidad y secretario general en el PP de Madrid “considera que está en prisión por culpa de Esperanza y planea su venganza”.

No obstante, advierten las mismas fuentes, la actual concejala “está preparada” y asegura que ni su ex número dos, ni nadie, tiene ninguna prueba contra ella.

Incertidumbre sobre González

En cuanto a la opinión de Aguirre sobre la detención de Ignacio González, el entorno de la lideresa asegura a ECD que lo ocurrido el miércoles “fue un palo muy duro para ella” y que, en estos momentos, existe “mucha incertidumbre” sobre el futuro penal del ex presidente regional y su reacción en los tribunales.

En ese sentido, desde el equipo de Aguirre no descartan que el juez Eloy Velasco intente que González incrimine a su madrina política en la financiación B del PP. No obstante, creen que, “en ningún caso, Ignacio irá contra Esperanza”. Entre otras cosas, concluyen, “porque no hay nada de qué acusarla”.