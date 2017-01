212 impugnaciones al Comité Federal que fulminó a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez no se rinde y aquellos que ven ilegal la gestora, tampoco. Mientras el ex secretario general ha anunciado que vuelve a la carretera para buscar apoyos por toda España de cara a una hipotética candidatura al congreso de junio, Ferraz está tramitando ya 212 impugnaciones al Comité Federal que provocó la caída del ex secretario general.