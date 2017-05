Las incógnitas del programa de Susana Díaz: elecciones a doble vuelta, acumulación de cargos...

También ha sido ambigua con la continuidad de las primarias

Sorpresa por el cambio de criterio sobre el sistema electoral. Sigue sin aclarar si es compatible ser presidente de una autonomía y secretario general del PSOE

El programa político presentado ayer por Susana Díaz de cara al congreso del PSOE dio más de qué hablar de lo que la propia candidata hubiera deseado. Desde el equipo de Pedro Sánchez acusaron a la andaluza de no apostar por las primarias al ser ambigua en el documento presentado. No obstante, esa no es la única incógnita que ha provocado el proyecto de la dirigente autonómica.