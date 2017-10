Los liberales europeos, hartos de los eurodiputados del PDeCAT

El PDeCAT está sacando de quicio al Grupo ALDE, grupo político en el que está integrada la fuerza nacionalista junto a Ciudadanos dentro del Parlamento Europeo. Las causas vienen de lejos, aunque las más recientes han sido dos: la primera, el pasado marzo, cuando el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Pedro Agramunt (PP) y el presidente de ALDE en la misma institución, Jordi Xuclá (PDeCAT), se entrevistaron con el presidente sirio Bashar al-Asad, en un encuentro organizado con patrocinio y fondos rusos.

La segunda, el 18 de septiembre, por parte del eurodiputado Ramón Tremosa que firmó, junto a tres eurodiputados más, un escrito en el que se acusaba a España de represión política. Lo hizo con utilizando el logo de su eurogrupo y sin conocimiento ni permiso de este.

La esperada dimisión de Xuclà

Desde que se destapó el viaje de Pedro Agramunt y Jordi Xuclà a tierras sirias, la presión del Grupo ALDE sobre su eurodiputado ha ido in crescendo. En efecto, “Jordi Xuclà dimitirá el próximo 9 de octubre, eso es algo que está confirmado”, trasladan a El Confidencial Digital fuentes de Ciudadanos informadas sobre lo que está pasando en Bruselas.

De esta forma, se pone punto final al malestar de la formación ALDE con Xuclà desde hace meses, quien se había negado a dimitir en la pasada reunión del grupo liberal del pasado mes de junio.

El eurodiputado del PDeCAT perderá así su privilegiada posición como presidente del Grupo ALDE ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aunque se desconoce si también será expulsado como eurodiputado miembro del grupo liberal.

Tremosa y el referéndum

En segundo lugar, el desencuentro dentro de los liberales europeos (Grupo ALDE) es con el eurodiputado Ramón Tremosa. Lo cierto es que el grupo de liberales europeos, al que pertenecen el PDeCAT pero también Ciudadanos, ha dejado bien clara su postura a favor del orden constitucional, algo que no acepta el eurodiputado independentista. “En el Grupo ALDE están muy cansados y asqueados con Ramón Tremosa”, reconocen a ECD fuentes de la formación naranja presentes en el Parlamento Europeo.

En efecto, como cuentan a ECD, “justo después de que Tremosa firmara el 18 de septiembre la carta enviada al presidente del comité de Libertades Fundamentales, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento quejándose por la supuesta represión política en España, ALDE se desmarcó por Twitter manifestando su apoyo absoluto del orden constitucional”.

Defensa territorial

Asimismo, el pasado viernes 23 de septiembre, publicaron una nota informativa, recordando que, en este sentido, ALDE está comprometido con la defensa del artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), base legal comunitaria para la defensa de la integridad territorial de los Estados miembros.

Sin embargo, tras los incidentes registrados en Cataluña el día del referéndum el presidente del Grupo ALDE, Guy Verhofstadt, ha sido más ambiguo en su respuesta y ha mostrado su preocupación por el uso de “una desproporcionada violencia” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para frenar el referéndum ilegal.

Aún con ello, ALDE ha reiterado su apoyo al orden constitucional español frente a un “autodenominado referéndum” que va en contra “del 60% de catalanes que existen en contra de la separación”, señalaba Verhofstadt desde Facebook.

El principal motivo de enfado con Tremosa

La razón principal del desencuentro entre el grupo ALDE y el PDeCAT es el comportamiento de Ramón Tremosa, una actitud que huye de establecer cualquier tipo de conformidad para preservar el status quo del grupo liberal.

“La actividad dentro de un grupo político en el Parlamento Europeo es un trabajo más de consenso”, nos trasladan fuentes naranjas conocedoras del trabajo en Bruselas. “Nosotros –C`s- queríamos hablar más de la Unión Europea y no de asuntos internos de España, algo opuesto a lo que busca Tremosa”, añaden.

No es la primera de Tremosa

Esta no es la primera acción de Ramón Tremosa que obliga a ALDE a desmarcarse claramente. Una situación embarazosa similar para el eurogrupo liberal ocurrió el pasado 24 de enero, cuando el eurodiputado catalán organizó en el Parlamento Europeo una conferencia bajo el título “The Catalan Referendum”, utilizando el logo de ALDE, dando así a entender que el grupo político europeo financiaba y patrocinaba un apoyo que en realidad no existía.

ALDE tuvo que dejar claro mediante un comunicado oficial que: “En relación con la conferencia ‘The Catalan Referendum’ organizado por un eurodiputado de ALDE, el grupo ALDE puntualiza que no ha financiado dicha actividad. Sus miembros tienen derecho a usar su logo, pero el empleo de éste no implica que el grupo apoye la iniciativa o comparta las opiniones del organizador”.

Un desencuentro que viene de lejos

La realidad es que el representante del Parti Demòcrata Europeu i Català ha ido deteriorando en los últimos años su relación con su grupo político. En 2016 Ramón Tremosa pedía al PDeCAT que se replantease su permanencia en ALDE, ante las malas relaciones con sus euro-compañeros a causa del proceso independentista.

El mismo Tremosa, declaró el año pasado que él hubiera preferido reorganizarse en el grupo de Los Verdes/ALE, grupo de izquierdas al que pertenecen ERC, Compromís e Iniciativa per Catalunya Verds.

El eurodiputado de Convergencia llegó a decir que este deseo de cambio era propiciado por el veto que estaba sufriendo por parte de ALDE a causa del apoyo de éstos a Ciudadanos.

ALDE: llega “tarde y mal”

Por su parte, desde ALDE niegan cualquier tipo de veto a Tremosa y añaden que la actitud del eurodiputado no está siendo positiva. Argumentan que no va a las reuniones y que cuando va lo hace “tarde y mal”.

Ciudadanos entró en 2014 junto con UPyD, tras las elecciones europeas. La formación naranja representa el partido político con más escaños dentro de los 77 que posee el grupo ALDE.

A su vez, en los últimos años, miembros de Ciudadanos han conseguido hacerse con altos puestos dentro de la organización, como Javier Nart con la vicepresidencia del Grupo ALDE, o Luis Garicano con la vicepresidencia del partido político del mismo nombre.

Asimismo, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sido invitado a los congresos anuales de los liberales europeos los últimos seis años, siendo muestra del enorme apoyo de ALDE a la formación naranja, en especial de su presidente Guy Verhofstadt.