“Si viene la Policía, no corras”: manual de la CUP a sus activistas para protestas callejeras

Ya se han producido situaciones de tensión en las calles de Cataluña. El martes, decenas de personas bloquearon durante horas la comisión judicial y las furgonetas de la Guardia Civil que acudieron a unas oficinas de la empresa de envíos postales Unipost en Terrasa, donde se encontraron las citaciones para el referéndum ilegal.

Los Mossos tuvieron que llevarse uno a uno a los manifestantes que se habían sentado en la calzada, y hubo algún porrazo cuando se marchaban los vehículos policiales. Los incidentes fueron más graves el miércoles ante la Consejería de Economía, cuando los concentrados se subieron a vehículos de la Guardia Civil y los agentes los apartaron para poder marcharse.

Esta escalada progresiva de incidentes -aún no muy graves- podría crecer en los próximos días, y los independentistas radicales de extrema izquierda se preparan para ello. Así se desprende del hecho de que en los últimos días hayan empezado a difundir dos manuales con consejos para “hacer más segura la lucha diaria”, según ha podido comprobar El Confidencial Digital.

Cuadernos informativos para “la lucha”

En la “constelación” de organizaciones que conforman la llamada Esquerra Independentista, la CUP es el partido político pero hay otras entidades en otros ámbitos. Una de ellas es Alerta Solidària, que se define como “organización antirrepresiva”.

Pues bien: Alerta Solidària difunde desde hace unos días unos “cuadernos informativos” editados este mes de septiembre y que contienen una serie de explicaciones y consejos prácticos para los militantes de izquierda independentista que se enfrenten a identificaciones, detenciones y registros por parte de las Fuerzas de Seguridad.

El objetivo, según mensajes a los que ha tenido acceso ECD, es proporcionar unos consejos a los radicales de la CUP y su entorno, ante las eventualidades que puedan producirse en manifestaciones y protestas callejeras, incluidas aquellas en las que se produzcan incidentes.

Si viene la policía, aguanta lo máximo posible

Una de las instrucciones a los militantes radicales hace referencia a cómo actuar en caso de que aparezcan las Fuerzas de Seguridad e incluso que carguen para disolverlos. La consigna es clara: “No hay que correr. Se ha de aguantar lo máximo posible, y mantener la tranquilidad en todo momento”, aunque también aconsejan conocer de antemano las vías de salida por las que marcharse del lugar en caso de que sea necesario.

Alerta Solidària también aporta recomendaciones para evitar a los “provocadores e infiltrados”. Dan por hecho que puede haber personas que participen en concentraciones, pero que en realidad sean infiltrados de la policía que se infiltran para provocar incidentes y desacreditar la movilización. “No te dejes llevar por consignas combativas”, avisa el manual de los independentistas de extrema izquierda, “ni hagas acciones de las cuales no conozcas el origen ni las gente que las hace”.

De hecho, insiste en mantener la disciplina: “Hay que seguir las indicaciones de la gente que organiza la manifestación y nunca ir por libre”.

No vayas solo, no lleves documentos ni drogas

Las recomendaciones de la “izquierda independentista” que lidera la CUP llegan a un alto grado de prevención ante las acciones de las Fuerzas de Seguridad. “No vayas nunca solo, ni a manifestaciones, ni a poner carteles”, señala este manual a los militantes radicales, e incluso aconseja “preparar una cita de seguridad o una llamada con los compañeros posterior a la acción para corroborar que todo ha salido bien” y que no han sido detenidos o han sufrido heridas.

Otro consejo: “Las sustancias estupefacientes y psicotrópicas no son buenas compañeras de lucha, pero en caso de consumirlas, no las lleves encima cuando vayas a manifestaciones”, para así evitar que la policía imponga otra sanción extra.

Las advertencias tratan también de poner coto al “peligro” de que la detención de un militante de la CUP ponga en riesgo a otros compañeros o al propio movimiento político. De ahí que den instrucciones tajantes: “No lleves nunca encima o en el coche documentos políticos (actas de reuniones, informes...), agendas, direcciones, llaves de locales, si no es estrictamente necesario”, para así evitar que la detención de una persona aporte más datos a las Fuerzas de Seguridad y facilite el arresto o el seguimiento de otros militantes.

También que estos documentos “comprometidos”, como cartas, documentos, agendas, se destruyan periódicamente, y que sobre todo no se pierdan o dejen descuidados para que no caigan en manos de las Fuerzas de Seguridad.

Cómo vestir y cómo detectar vigilancias

Alerta Solidària también instruye a los radicales sobre cómo deben de vestir cuando vayan a participar en una manifestación o en alguna acción reivindicativa. El consejo es vestir con discreción, con prendas que no permitan identificarlos en fotografías y vídeos que se puedan revisar con posterioridad.

Y ahí enlazan con otro asunto: las “medidas de seguridad” a adoptar ante la posibilidad de estar siendo vigilados por las Fuerzas de Seguridad. “La única manera de evitar ciertas vigilancias es conseguir ser el máximo de no sospechoso a los ojos del ocupante”, señalan, por lo que aconsejan evitar estéticas excesivamente evidentes y típicas de la extrema izquierda, lo que llaman “el posado de luchador, el exhibicionismo”.

Para dificultar seguimientos de la policía a estos militantes del independentismo radical, recomienda ser muy observador para intentar detectar agentes de paisano o videocámaras en las proximidades de sus domicilios. “Vigila los seguimientos en transporte público”, y si detectan algo, recomienda bajar de repente en una parada, o cambiar de sentido, para despistar a los agentes. También indica que no se debe aparcar el coche cerca del lugar al que se dirijan, sino dejarlo a una distancia prudencial para no dar pistas.

No declarar en comisaría

Si finalmente son identificados por la policía, las organizaciones de izquierda independentista recomiendan mantener la calma y la normalidad, y sobre todo evitar actitudes burlescas o negativas que permitan a los agentes acusarles de resistencia a la autoridad. Lo hacen en otro manual que están también difundiendo estos días, según ha comprobado El Confidencial Digital.

¿Y qué hacer si son detenidos? En ese caso, recomiendan mantener la calma en comisaría, y sobre todo “no declarar”. También advierten de que es mejor no hablar, no conversar nada con los policías que les custodien, para que no den ninguna información o detalles sobre sí mismos. Y otra idea para impedir ser imputados por delitos: que no aporten muestras de ADN, ya que no están obligados a hacerlo.