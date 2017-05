Así serán las primarias del PSOE según el mapa de avales a Susana, Pedro y Patxi

Durante la tarde de ayer, las candidaturas de Susana Díaz y Pedro Sánchez facilitaron el número de avales logrados por ambos en cada federación. En las horas previas, no obstante, El Confidencial Digital pudo cotejar, de primera mano, las fortalezas y debilidades de ambos, y también de Patxi López, en los territorios de toda España en función de los resultados obtenidos.

Con todos los datos recabados, y a la espera de que Ferraz valide todos los avales presentados, el reparto de apoyos a los tres aspirantes pronostica un resultado bastante ajustado. Un puñado de votos en federaciones clave como Madrid, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana serán decisivos para dilucidar quién toma el mando en Ferraz.

Andalucía es la gran baza de Susana Díaz

Después de conocer el número de avales presentados por Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, las tres candidaturas coinciden en señalar que Andalucía puede convertirse en la federación más decisiva en las primarias del próximo 21 de mayo.

Las fuentes consultadas por ECD afirman que “casi la mitad” de los 62.617 avales presentados por la presidenta de la Junta en Ferraz proceden de la región donde gobierna desde hace cuatro años. De hecho, desde el equipo de la Andaluza reconocen que la cifra “supera ampliamente los 20.000”.

Por eso, en la candidatura de la andaluza se da por hecho más del 50% de los votos de los cerca de 42.000 militantes socialistas de la región irán para Díaz. Un gran resultado que dejaría con poco margen a Pedro Sánchez.

El ex secretario general, no obstante, cree que los 8.818 avales a su candidatura procedentes de Andalucía pueden “multiplicarse por dos” el día de la votación. De hecho, recuerdan desde el equipo del madrileño, la federación andaluza es la que más firmas ha otorgado al ex secretario general, por delante de la Comunidad Valenciana (8.105) y Cataluña (6.058).

Empate técnico en Madrid

Después de estas tres regiones, y de Castilla-La Mancha, con 4.156, Madrid se sitúa como la quinta federación en cuanto a número de apoyos a Pedro Sánchez, con un total de 4.092 avales. Un resultado que, sin embargo, no preocupa en absoluto a los representantes de los equipos de Susana Díaz y Patxi López.

Desde la candidatura del ex lehendakari, que cuenta en la capital con el apoyo de la secretaria regional, Sara Hernández, y del presidente del PSOE de Madrid, Manuel Robles, se asegura que el vasco ha superado ampliamente el objetivo inicial de 3.000 avales en la Comunidad y que el número total de firmas “supera” al de Sánchez.

Los afines a Susana Díaz, por su parte, hablaban a primera hora de la tarde de ayer de “empate técnico” entre las tres candidaturas, que se moverían en un margen superior a los 4.000 avales. La andaluza, finalmente ha confirmado 4.550 firmas en la Comunidad. La conversión de estos apoyos en votos de cara a las primarias también se considera decisiva de cara al resultado final.

La sorpresa de Sánchez en Galicia

El estado de ánimo en el equipo de la andaluza es de optimismo, a pesar de la cantidad de avales presentada por Pedro Sánchez ayer. Desde su candidatura explican que Díaz se ha impuesto sin problemas en federaciones como Extremadura y Castilla-La Mancha.

En esta última región, la ventaja de la presidenta de la Junta respecto a sus rivales es “relevante” a pesar de un hecho curioso: Pedro Sánchez convirtió Albacete en su feudo. El número de avales favorables al madrileño en esta provincia es “sorprendentemente superior” respecto al resto de agrupaciones manchegas.

No obstante, la apoyos a Sánchez que más han sorprendido a las otras dos candidaturas es el cosechado por el ex secretario general en Galicia, donde ha obtenido 3.816 firmas, más de la mitad del censo. Las fuentes consultadas no se explican que “después del lío de la gestora con Pilar Cancela y los cambios forzados en las listas electorales, la militancia siga apostando por él”.

Además de los triunfos ya mencionados en Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana, Sánchez se ha impuesto en Asturias -donde el papel de los sindicatos mineros ha sido clave-, Baleares, Castilla y León, Cantabria y Canarias.

Victorias pírricas de López en dos federaciones

En cuanto a los resultados cosechados por Patxi López, las fuentes consultadas destacan que el ex lehendakari ha obtenido el mayor número de votos en aquellas federaciones donde los actuales líderes regionales del PSOE le han apoyado.

Así, además del triple empate en Madrid con Díaz y Sánchez, los afines al vizcaíno confirman que se ha impuesto de forma clara en el País Vasco -su propia federación- y en La Rioja, donde el respaldo de César Luena ha sido clave.

En otras dos regiones, como son Navarra y Murcia, López ha logrado un alto porcentaje de avales entre los militantes. Pero esos pequeños triunfos se antojan insuficientes, porque se producen en federaciones cuyos censos son pequeños.