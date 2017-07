Auxiliares administrativos para sustituir a policías de Madrid en tareas burocráticas

El pasado 27 de junio, tuvo lugar una reunión de la Mesa Sectorial convocada por la Dirección General de Policía municipal de Madrid y a la que asistieron los sindicatos. El documento de convocatoria, según ha podido saber El Confidencial Digital, recogía la propuesta de la Dirección de fomentar “la entrada de personal administrativo dotándoles de carrera” para suplir las jubilaciones anticipadas de los agentes.

Algunos de ellos manifiestan a ECD su crítica a esta medida, que servirá, según dicen, “para sacar policías”, ya que su coste es mayor que el de un administrativo porque implica una formación específica, facilitarles uniformes, un mayor sueldo… Mientras el salario de un funcionario de nivel 14, equivalente al de un administrativo, es de 604 euros mensuales, el de un agente municipal asciende a 1.700 euros.

700 agentes no operativos

El Ayuntamiento insiste en que la proposición no está aprobada, pero aun así prevé la incorporación de un número aún no determinado de auxiliares administrativos para 2018. Actualmente, el Cuerpo de Policía municipal cuenta con alrededor de 700 agentes de turno no operativo, dedicados a labores burocráticas. La mayoría son policías mayores de 60 años que se reubican en actividades de gestión y vigilancia.

Entre sus cometidos están la elaboración de los partes de servicio, la puesta al día del registro, la mecanización de las actas y de las denuncias… A día de hoy, ya hay administrativos trabajando junto a ellos pero con otros cometidos que no son específicos de la Policía. Los auxiliares de Administración que necesita el ayuntamiento se contratarían por oposición, como el resto de los que trabajan en el consistorio.

Convocatoria extraordinaria de oposiciones a policía

Desde el consistorio madrileño señalan a ECD que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, la llamada “ley Montoro”, les impide la contratación de funcionarios en los ayuntamientos porque prioriza el pago de la deuda ante cualquier otro gasto.

Además, el Ministerio de Empleo ya tiene listo el real decreto que permitirá la jubilación anticipada de hasta 70.000 policías locales menores de 60 años en toda España, sin que se reduzca por ello su pensión­. En Madrid, se baraja la cifra de 2.500 policías “pre jubilables”. Según fuentes municipales, ambas normativas complican la situación del presupuesto local y el alistamiento y la formación de más policías.

Sin embargo, desde el ayuntamiento madrileño informan a ECD que el consistorio trabaja con el Ministerio de Empleo una convocatoria extraordinaria de oposiciones a policía municipal para compensar de manera anticipada las plazas que se van a perder con las jubilaciones anticipadas.