El Consejo de Estado desmiente al Gobierno: el decreto para jubilar a 20.000 policías locales “no está aquí”

El calendario trazado por el Ejecutivo preveía que el decreto ley estuviera aprobado el mes pasado. Sin embargo, según ha podido saber El Confidencial Digital, el texto ni siquiera ha salido todavía del Ministerio de Empleo.

El proceso legislativo exige el dictamen favorable del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Ejecutivo, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros.

El decreto ley no ha llegado al Consejo de Estado

ECD se ha puesto en contacto con un portavoz del Consejo de Estado para conocer las razones de esta demora. Fuentes oficiales de esta institución confirman que el proyecto de decreto aún no ha sido registrado... ni en los servicios telemáticos del organismo.

Por tanto, replican al Gobierno, el texto aún no ha podido ser estudiado para emitir su dictamen porque allí no está. No ha llegado.

Continúa en fase de estudio en la comisión técnica

El Confidencial Digital ha contactado también con el Ministerio de Empleo. Fuentes autorizadas del departamento que dirige Fátima Báñez han afirmado que el decreto, del que están pendientes 20.000 policías locales en toda España para poder retirarse, todavía se encuentra en la fase de estudio de la comisión técnica.

Desde Empleo insisten en que se están cumpliendo los plazos habituales para la aprobación de un proyecto de decreto ley. Explican que la comisión técnica está analizando las alegaciones presentadas por los sindicatos, que llegaron al Ministerio en la primera semana de julio.

El PP culpó del retraso al Consejo de Estado

Desde entonces, según afirman fuentes de sindicatos policiales de todo el país, los agentes al borde de la jubilación sólo “hemos recibido noticias contradictorias” sobre cómo avanza la redacción definitiva de la normativa.

Pero aseguran que, a mediados de julio, recibieron la confirmación por parte de dos máximos responsables del PP en el Congreso de que el Gobierno esperaba la aprobación definitiva del real decreto, tras su remisión al Consejo de Estado. Les trasladaron, por tanto, que se encontraba entonces en fase de consultas por el órgano consultivo.

La jubilación anticipada se retrasa hasta octubre

Una vez modificado el texto con las alegaciones que se consideren pertinentes será cuando Empleo remita el texto al Consejo de Estado, que lo evaluará y emitirá su dictamen en septiembre, una vez iniciado ya el curso legislativo.

Esto implica que los agentes no podrán conocer su fecha definitiva de jubilación... al menos hasta comienzos de octubre. Hay que tener en cuenta que la norma no entrará en vigor hasta el primer día del mes siguiente de ser aprobada.

Se calcula que alrededor de 20.000 policías locales se encuentran en ese situación, aproximadamente el 10% de la plantilla de toda España.

Ahora, un policía local puede retirarse a los 60 años con tal de que haya cotizado durante 35. El decreto contemplará que puedan beneficiarse de un coeficiente de bonificación de 0,20 puntos al llegar esa edad y retirarse cobrando la pensión completa.

Es una fórmula similar a la que desde 2010 ya se aplica a los 8.000 agentes de la Ertzaintza.