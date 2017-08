Driss Oukabir, ni amenazado ni con protección especial en Soto del Real

Una vez conocida la llegada del terrorista a la cárcel, y la petición que éste realizó al juez Andreu de “estar protegido” en prisión, varios medios publicaron que presos de Soto del Real habían reaccionado gritando amenazas contra Oukabir: “Puto terrorista de mierda”, “te vamos a rajar cuando salgas al patio”.

Esas frases, no obstante, fueron "absolutamente aisladas" y las pronunciaron "un par de internos que empezaron a dar voces desde las ventanas de sus celdas", tal y como confirman a El Confidencial Digital técnicos de la cárcel madrileña.

Las mismas fuentes añaden, además, que Oukabir no escuchó esas amenazas porque se pronunciaron desde los módulos de "régimen ordinario" y él se encuentra todavía en el módulo de aislamiento: "Allí hay unos 15 internos y no se ven entre ellos. De hecho, cuando salen al pequeño patio que tienen, lo hacen de forma individual para que no puedan comunicarse".

No tendrá un régimen de protección especial

El yihadista, explican desde Soto del Real, continuará en aislamiento "hasta que el juez lo diga". En cualquier caso, no se espera un traslado en los próximos días: "la instrucción del caso acaba de comenzar y volverá a ser llamado a declarar, por lo que lo lógico es que continúe un tiempo en el actual módulo en el que ingresó".

Lo que ya se descarta en la prisión madrileña es el envío de Oukabir al llamado "módulo de respeto", en el que existe una mayor protección sobre los presos y donde, incluso, hay una "Comisión de Convivencia" para mediar entre los internos cuando surjan conflictos. "No merece ese tratamiento especial y, además, no existen amenazas reales contra él".

Así las cosas, el plan de Prisiones es mantener al yihadista detenido en aislamiento hasta que así lo considere el juez Andreu y, después, buscarle una celda en un módulo de régimen ordinario, compartiendo dependencias con otros presos. "Se va a analizar bien dónde situarle y en los primeros días existirá una mayor vigilancia, pero será tratado como los demás", afirman desde Soto del Real.

"Ni los del 11-M ni los del Alakrana fueron atacados"

Las fuentes consultadas por ECD recuerdan que en la cárcel madrileña ingresaron hace años presos del 11-M y piratas somalíes que secuestraron el Alakrana. Ninguno de ellos sufrió nunca un percance: "Hemos tenido a terroristas, secuestradores... y nunca han necesitado una protección especial. Oukabir, por tanto, no va a ser una excepción".

En ese sentido, los técnicos de Soto del Real reconocen que, en la población penitenciaria, y "aunque parezca un tópico", los presos que se convierten en objetivos de sus compañeros de celda suelen ser los violadores, muy por encima de los terroristas.

Ese tipo de delitos generan un "rechazo generalizado y total" porque "cualquier reo tienen madre, hermana o hijos y se ponen en el lugar de las víctimas". Eso no lo soportan, explican. Por lo que "es más fácil que se produzca una agresión a un violador que a cualquier otro preso".