El Gobierno no confiaba en el DAO de la Guardia Civil

El pasado viernes se hizo oficial la eliminación de la figura del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, cargos creados en 2006, y la reforma de sorpresa de las cúpulas de ambos cuerpos de seguridad, que ahora dependerán de cuatro jefaturas y mandos, respectivamente.

En la Benemérita, esos cuatro mandos son el Mando de Operaciones Territoriales (encargado de la seguridad en cada territorio y de la coordinación regional); el Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia (dedicado a la lucha contra el yihadismo, el crimen organizado y la delincuencia en el ciberespacio); el Mando de Personal y Formación y el Mando de Apoyo e Innovación.

En la Policía, las cuatro nuevas jefaturas son la Jefatura Central de Seguridad Ciudadana y Coordinación (coordinará la seguridad territorial y las unidades especiales); la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia (lucha contra el terrorismo y delitos en el ciberespacio); la Jefatura Central de Recursos Humanos y Formación; así como la Jefatura Central de Logística e Innovación.

Moncloa “no le quería”

Los cambios en el Cuerpo Nacional se han vinculado directamente con la intención de Zoido de acabar definitivamente con cualquier vestigio de la llamada “policía política” creada por el antiguo DAO, Eugenio Pino, en la época de Fernández Díaz.

Una intención que altos cargos de Interior confirman, recordando que, de esta forma, el ministro podrá explicar en el Congreso que ha “roto” con la etapa anterior. No obstante, añaden, la remodelación también tenía otro objetivo claro, que ha pasado casi inadvertido: el cese definitivo de Pablo Martín Alonso como DAO de la Guardia Civil.

Según explican a El Confidencial Digital fuentes bien situadas en el Ministerio, el general despertaba “desconfianza” en el Gobierno, debido a algunas investigaciones realizadas por la Guardia Civil en las últimas semanas.

En concreto, en el Instituto Armado vinculan el cese de Martín Alonso a su “actitud” ante las pesquisas llevadas a cabo en Córdoba para determinar si el PP se financió de forma irregular durante la etapa en la que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, estaba al frente del partido.

Así, aseguran que el ex DAO “no avisó de esas investigaciones y eso es algo que en la cúpula del Ministerio y en Moncloa no perdonan”. Además, añaden, “en Génova y en el Gobierno de Cristina Cifuentes tampoco han gustado las investigaciones llevadas a cabo en la Comunidad”.

La indignación de sus compañeros de Gobierno y de partido no ha pasado inadvertida en Zoido, que ha decidido prescindir de un director adjunto que, a diferencia que su homólogo en la Policía, no había recibido críticas de los mandos del Cuerpo. Tal ha sido la fractura entre el ministro y el DAO, añaden las fuentes consultadas, que Martín Alonso fue informado “por teléfono” de su cese.