Guerra de comisarios en la sombra... ahora, contra Zoido

Este lunes, varios periódicos se hicieron eco de una conversación telefónica entre Ignacio González y Enrique Cerezo, grabada y posteriormente filtrada, en la que se demostraba la buena sintonía entre Juan Ignacio Zoido y el ex presidente de la Comunidad de Madrid, que se refería al ministro en estos términos:

--“Yo, yo me llevo muy bien con él. Yo le llamé a felicitarle y me llamó él y me dijo, 'oye, yo me tomo un café que quiero hablar contigo'”. “Le dije que limpiara como Paquirri… y cambió a todo Dios”.

A esas informaciones, se les ha unido posteriormente otras en las que se duda de la capacidad de Zoido para controlar a la Policía, y se ponen en cuestión los nombramientos realizados en los últimos meses. Unas noticias que, unidas a las que implican al ministro con González, han puesto en alerta a altos cargos de Interior.

Sospechan de lo comisarios de la “guerra”

Así lo aseguran a El Confidencial Digital fuentes bien situadas en el Ministerio, que apuntan directamente a los comisarios de la llamada “policía política”, creada en la etapa de Fernández Díaz, y que provocaron una guerra interna que lastró la imagen del Cuerpo en los últimos meses de la anterior legislatura.

En ese sentido, los cargos de Interior consultados señalan directamente a José Manuel Villarejo y al antiguo director adjunto operativo, Eugenio Pino. Ambos fueron estrechos colaboradores y tienen “motivos de sobra” para ir ahora a por Zoido.

Así, Villarejo ha sido finalmente imputado por el apuñalamiento a la doctora Pinto, que le señaló en una rueda de reconocimiento. El ex DAO, por su parte, tendrá que comparecer, como el el inspector jefe José Angel Fuentes Gago, en la Comisión de Investigación en el Congreso sobre la “policía política” en Cataluña.

Pino, además, también tendrá que declarar ante el juez por el “pendrive” con información sobre los Pujol, aunque su citación se ha retrasado.

Según las fuentes consultadas, estos comisarios consideran que Zoido “no les está protegiendo” y, por ese motivo, “han decidido ir a por él” a través de filtraciones y campañas mediáticas contra el ministro.

Una maniobra que ya ha sido advertida por cargos de Interior, que temen un desgaste del sevillano a cuenta de los comisarios de la “guerra”: “Están al borde de la jubilación, se sienten atacados, y les da igual todo. Van contra todo y contra todos”, advierten.