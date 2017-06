Psicólogos de la Guardia Civil preguntan a 7.500 agentes de Tráfico sobre su motivación

Por primera vez, la Guardia Civil ha iniciado un proceso para conocer la percepción, la opinión que tienen parte de sus agentes sobre el trabajo que realizan, las condiciones en que lo hacen e incluso sus motivaciones personales.

Así lo explican a El Confidencial Digital fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Desde el 1 de junio hasta el 16 de este mismo mes los agentes de la Agrupación de Tráfico tienen la posibilidad de rellenar un cuestionario que ha elaborado el gabinete de psicología de la jefatura de esta agrupación.

Según las fuentes consultadas, el objetivo de este sondeo es que la jefatura de Tráfico conozca con datos concretos cuáles son las preocupaciones, quejas, denuncias, motivaciones de sus agentes, destinados a vigilar las carreteras de España.

Motivaciones, seguridad, riesgos laborales...

Los más de 7.500 guardias civiles de Tráfico tienen la oportunidad de expresar así ante sus mandos si están motivados o no y las causas, así como otras muchas cuestiones que afectan a su seguridad, a su formación, a la prevención de riesgos laborales...

La participación en la encuesta no es obligatoria, sino voluntaria, y además la Guardia Civil ha garantizado que será anónima y que por tanto los agentes se pueden expresar con total libertad sobre esas cuestiones internas de funcionamiento de su unidad.

Sin embargo, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles aseguran que en estos días en que está abierta la encuesta, han recibido comentarios y consultas de agentes de la Agrupación de Tráfico que son reticentes a rellenarla, ya que no se fían por completo de ese anonimato.

Y es que para participar en estas encuesta, los agentes tienen que hacerlo a través de la intranet de la plataforma de teleformación de la Guardia Civil. Para acceder a ella tienen que entrar con su nombre de identificación y con la clave de acceso, por lo que algunos guardias civiles temen que de alguna forma la encuesta que rellenen quede asociada a su nombre.

En ese caso, su temor es que si son sinceros y por tanto críticos con algunas condiciones de la Agrupación de Tráfico, eso quede reflejado en su expediente y les perjudique a la hora de optar a otros destinos. “Si no la haces, no pasa nada, pero si la haces... a saber”, es el comentario de parte de estos agentes que no se atreven a participar en esta encuesta voluntaria.

Por otro lado, desde la AUGC lamentan que no se ha avisado con suficiente antelación a los agentes de Tráfico del inicio de esta encuesta, por lo que creen que muchos podrían no enterarse siquiera de esta posibilidad. Y tienen una duda: qué hará la Jefatura de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con los resultados de la consulta a la plantilla, ya que no ha explicado si los difundirá y cómo los utilizará para mejorar la situación de los agentes.

Eso sí, valoran positivamente esta iniciativa de realizar una encuesta: entre otros motivos, porque la de Tráfico es la especialidad de la Guardia Civil que sufre más accidentes y bajas en acto de servicio.