UFP responde a las acusaciones de “actuación desproporcionada” de la Policía en la detención de Melilla

Una de las personas que más ha condenado esa acción policial ha sido la abogada Beatriz de Vicente, que en el programa Más Vale Tarde de laSexta calificó de “desproporcionada” la respuesta de los agentes.

La tertuliana añadió, además, que “no existía peligro” y que, “si fuera la abogada de este señor -en referencia al marroquí detenido- denunciaría a los agentes, en un ataque desproporcionado por la espalda a un hombre que podría haber sido reducido con técnicas de contención”.

Serafín Giraldo, inspector de Policía Nacional y Secretario de Comunicación de la Unión Federal de Policía ha decidido responder a De Vicente con esta carta abierta:

HAGAMOS LO QUE HAGAMOS…

Quisiera comenzar felicitando a mis compañeros de Melilla por la actuación llevada a cabo en el día de ayer, frontera de Beni Enzar, deteniendo a una persona armada con un cuchillo de grandes dimensiones (de los que matan). Es un orgullo compartir trabajo con ellos, no solo por su valor sino por la imaginación y destreza a la hora de detenerlo, valiéndose de mobiliario urbano (valla de plástico) actuando en equipo lograron reducirle. Todos hemos visto las imágenes, poco más puedo comentar.

Uno de ellos sufrió cortes de consideración en una mano, heridas de un duro trabajo que mostrará con orgullo en su casa, mientras su madre pensará en lo que pudo pasar y por suerte no pasó.

Las redes sociales no tardaron en mostrar el video, aparecieron felicitaciones de nuestros máximos mandatarios que espero se traduzcan en condecoraciones. Mis compañeros no las van a pedir, lo haré en su lugar; su vida corrió evidente peligro y lo han resuelto con valor e imaginación, un peligroso delincuente fue detenido en vía pública, causando el menor daño posible. En unos meses se repartirán medallas pensionadas por “actos heroicos realizados desde despachos”, un policía ya las ha recibido en forma de cicatrices en su mano…no hay más.

A mi, al menos, me permite pedir a esos pensionados lo que llevo haciendo desde hace años, necesitamos una taser y una defensa extensible como armas de dotación, es imposible enfrentarse a una persona armada con una “porra” de plástico y una pistola que decora nuestro cinturón.

Finalizo con lo anecdótico, no tardaron en aparecer expertos en “técnicas de contención”, abogados, en definitiva, que hablaban de defender a ese “señor” (delincuente) dada la “desproporcionada” actuación policial llevada a cabo en una situación sin un “inminente de peligro de muerte”( imagino que lo proporcional hubiese sido que un policía utilizase otro cuchillo jamonero…ridículo).

No perderé tiempo en responder, espero que la familia del policía británico que en marzo murió a manos de un terrorista armado con un cuchillo de similares características no escuchara esa opinión, esa madre no tuvo tanta suerte como la de mi compañero.

Serafín GIRALDO PÉREZ.

Inspector Policia Nacional.

Secretario Comunicación UFP.