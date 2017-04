Los presos de ETA no creen que el desarme les ayude a salir de la cárcel

Desánimo y resignación en el colectivo

Los técnicos de Instituciones Penitenciarias les han sondeado tras el anuncio de la entrega de armas. Consideran que la banda ya solo actúa pensando en los miembros todavía activos

El desarme de ETA fue celebrado por todo lo alto en Bayona por ex miembros de la banda, con el carnicero de Mondragón, Jesús María Zabarte, al frente. No obstante, en las cárceles españolas los presos etarras no pidieron champán como en otras ocasiones. Consideran que la localización de zulos y la entrega de armas no va a mejorar su situación penitenciaria.