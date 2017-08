Una visita de la reina Sofía a Ceuta enfada a Marruecos

La madre de Felipe VI viajará a la ciudad en septiembre

Rabat lo considera una ofensa al realizarse en “territorio ocupado”. Las avalanchas de inmigrantes en la frontera se produjeron después de conocerse la noticia

Aún no hay confirmación oficial por parte de Casa Real, pero la noticia ya ha saltado en Ceuta y las autoridades locales no la desmienten: la reina Sofía visitará la ciudad autónoma en septiembre para participar en una ceremonia militar en la que también estará presente María Dolores de Cospedal. En Marruecos también conocen ese viaje, aunque su reacción no ha sido tan positiva.