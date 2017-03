Congresos del PP. ¿Qué mueve a ser militante de un partido?

Juanma Moreno, que será reelegido este fin de semana como presidente del PP andaluz, ha sido arropado por la cúpula del Gobierno. Hasta Málaga, ciudad donde se está celebrando el XV Congreso, se han trasladado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y la ministra de empleo, Fátima Báñez.

En Murcia, el presidente regional Pedro Antonio Sánchez, se presenta como único candidato. El cónclave contará con la presencia del coordinador general del PP y vicesecretario de Organización y Electoral, Fernando Marínez-Maillo.

El Congreso Regional del PP en la Comunidad de Madrid, que comenzó ayer viernes 17 y se prolongará hasta el domingo 19, ha quedado marcado por las lágrimas de Esperaza Aguirre tras ser ovacionada durante su intervención.

Del mismo modo, en Cuenca se celebra hoy sábado 18 de marzo el congreso del PP de Castilla-La Mancha, y Alfonso Alonso será ratificado en el conclave asambleario en el Palacio de Europa de Vitoria (País Vasco).

Todos estos cónclaves contarán con la participación de los compromisarios, que son los elegidos para representar a los afiliados dentro del Congreso Nacional, y a su vez tienen derecho a voto. Estos desempeñarán un papel primordial: revalidar como presidente al candidato votado previamente por los afiliados al partido.

Cabe recordar y enfatizar, que han sido los militantes quienes semanas previas al Congreso Regional votaron a los compromisarios y a los aspirantes a la presidencia. Eventos como estos ratifican que los afiliados juegan un papel clave en la elección de sus representantes, así como en el futuro del partido. Pero, ¿qué es lo que incita a un ciudadano a ser militante de una fuerza política determinada?

La vocación de servicio

El Confidencial Digital ha recabado la opinión de Cristina Molina, presidenta regional de Nuevas Generaciones en Castilla-La Mancha: “Yo creo que es la vocación de servicio. Cuando eres joven estudias los partidos del momento. Seleccionas con el que te identifiques más, según sus valores, y decides trabajar en él. Yo decidí dar servicio a mi gente en Castilla-La Mancha, y ahora a todos los españoles”.

Para Borja Terrés, secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid, “el concepto que tienes que tener claro para afiliarte a un partido político es seleccionar a uno en el que puedas aportar. Considerarlo un hobby y nunca un medio para obtener un beneficio económico. Tienes que tomarlo como un lugar donde conocer gente y que debes complementar con tu actividad diaria.” Añade: “Yo me afilie en el 2004, que en ese momento tenía 17 años, porque gobernaba Zapatero y para mí era el partido que podría aportar más a España”.

El porcentaje de los españoles que han decidido afiliarse a un partido político no ha dejado de crecer desde que se estableció la democracia. En España los partidos han ido sumando a las nuevas generaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos partidos son de reciente creación y, por tanto, han nacido en la democracia, por ello no es de extrañar que el número haya aumentado.

El Partido Popular presume con frecuencia en sus intervenciones públicas del número de afiliados al partido, y aseguran tener 865.000 militantes. Esto lo convierte en la segunda fuerza política con más simpatizantes de toda Europa, sólo por detrás de la CDU alemana de Angela Merkel. El PSOE cuenta con 215.000, en Podemos dicen superar los 100.000 inscritos y Ciudadanos suma poco más de 30.000 afiliados.

La presidenta de NN.GG en Castilla-La Mancha asegura que en su partido “en el último año se han afiliado más personas. Durante la crisis económica se afiliaron menos simpatizantes, aunque seguíamos creciendo, y ahora otra vez los hacemos al ritmo anterior al declive económico”. Sin embargo, apunta que la corrupción afecta a la visión que tiene la sociedad de los políticos.

En algunas ocasiones la cuota anual que tienen que pagar los miembros inscritos en una determinada fuerza política influye en la continuidad de los mismos en el partido. Por ejemplo, en Baleares sólo el 15% de los afiliados al PP está al corriente de pago. Según los estatutos del Partido Popular y el PSOE, sólo pueden ejercer su derecho a voto aquellos militantes que hayan pagado la cuantía anual establecida.

¿Son muchos los afiliados de deciden dejar la militancia por no poder hacer frente a un partido?

El secretario general de las Juventudes del PSOE en Madrid corrobora que “las cuotas son de 60 euros si eres afiliado al partido y 12 euros en la juventudes. Yo he conocido casos de personas que no pueden pagar. Entonces, el PSOE decidió establecer unas cuotas reducidas para determinados colectivos, por ejemplo jubilados o desempleados, que oscila en 24 euros anuales en lugar de 60. Las personas que no pueden hacer frente a la cuota, tienen la posibilidad de seguir en las juventudes o en el partido aportando ideas, pero sin derecho a votar.

Y precisa que "he vivido casos de compañeros que no han podido hacer frente a la cuota y quieren seguir permaneciendo de forma activa y tener voto, en estas situaciones hemos elaborado un fondo para pagarles la cuantía entre todos”.