Cristiano Ronaldo o Messi. Pedrerol, Lama, Carreño... responden

Pues bien, partiendo de que las comparaciones son odiosas al igual que inevitables, en este artículo se analizará la trayectoria de los dos jugadores, y se contará con las opiniones de periodistas como Josep Pedrerol, Manolo Lama, Xuancar o Manu Carreño. Hay que mencionar que la respuesta varía dependiendo de si se hace referencia a los galardones y títulos conseguidos o a las cualidades y habilidades que poseen los dos jugadores.

En la rivalidad existente entre el delantero del Real Madrid y el 'número 10' del FC Barcelona destacan los premios logrados por cada uno de ellos. Leo Messi es el jugador que más Balones de Oro ha conseguido con un total de cinco trofeos, frente a los cuatro logrados por el madridista, uno de ellos en la última ceremonia celebrada. El jugador de Madeira le suma a su último galardón el premio obtenido recientemente: 'The Best', al mejor jugador del mundo en 2016. En 'Botas de Oro' y 'Pichichi' de Liga; Cristiano Ronaldo supera a Messi por un galardón más. Y en el resto de los premios individuales ambos están empatados: FIFA World Player (1-1), 'Pichichi' Champions (5-5) y Mejor jugador de Europa (2-2).

Sin embargo, el palmarés de Leo Messi en el Barça supera con creces al de CR7, incluso, sumando los títulos conseguidos por el portugués en el Real Madrid y durante su etapa en el Manchester United.

El argentino, desde su debut en el primer equipo del FC Barcelona, ha ganado: cuatro Champions, ocho Ligas, siete Supercopas de España, cuatro Copas del Rey, tres Supercopas de Europa, tres Mudiales de Clubes y dos Copas de Ligas.

En esta división el portugués ha obtenido menos trofeos colectivos, contabilizados desde la temporada 2003-2004 cuando debutó en la liga inglesa: tres Champions, una Liga (tres Premier League), una Supercopa de España (dos Community Shield), dos Copas del Rey (una FA Cup), dos Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes y dos Copas de la Liga.

El periodista deportivo Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid y la Selección Española en COPE, ante la pregunta realizada por El Confidencial Digital sobre ¿quién es mejor jugador: Cristiano Ronaldo o Leo Messi? Contesta lo siguiente:

--“Cristiano es un “killer”, un matador, un goleador, un jugador que va a pasar a la historia por sus logros. Messi es un figura, la belleza en el césped y va a pasar a la historia como uno de los grandes. Son diferentes pero muy buenos y la gran desgracia que han tenido es que han coincidido en el tiempo y se están repartiendo los títulos”

Ante la misma pregunta, Josep Pedrerol, presentador de 'Jugones' (LaSexta) y 'El Chiringuito de Jugones' (Mega) recalca que “en 2016 fue mejor CR7, pero no lo digo yo, lo votaron las selecciones, los capitanes y los periodistas. Pero, sobre quién es mejor de los dos: son dos futbolistas muy diferentes. Por un lado está Messi que es un futbolista de calle, que tiene una habilidad natural, y por tanto, un fútbol más de calle. Sin embargo, Cristiano Ronaldo es un futbolista con más potencia, más constante donde prima el entrenamiento diario".

El periodista de Atresmedia añade que "cada uno es mejor dependiendo de lo que ha aportado a su equipo. El portugués el año pasado ha sido mejor porque ha ayudado al Real Madrid y al Portugal a que fuesen campeonas de Europa. Y Messi, en cambio, no ayudó a Argentina a conseguir la Copa de América. La conclusión es que Messi hace mejor a Cristiano y Cristiano hace mejor a Messi”.

Xuancar, director de Deportes en COPE, añade a sus compañeros que “estamos ante dos grandes del fútbol, dos jugadores estratosféricos. Buenísimos ambos. No me gusta ese intento permanente de compararles, aunque entiendo que se haga. De hecho, año tras año la disyuntiva ha sido: Messi y Cristiano, Cristiano y Messi. Son comparados por la mismísima FIFA, por France Football e incluso, por otras organizaciones y estamentos, para ‘decidir’ quién de los dos es el mejor o ha sido el mejor en un año determinado. Y para muestra ahí quedan los cinco Balones de Oro del argentino y los cuatro que ya suma el portugués".

Pero, si tiene que decantarse por alguno, el periodista canario asegura que "aunque en algunos años Cristiano ha estado ligeramente por encima de Messi, en el cómputo general de ambas carreras Leo es sencillamente mejor. Es un futbolista que no sólo ejerce de gran goleador, sino también, es capaz de asumir otras múltiples funciones sobre un terreno de juego. Seguramente si no fuese porque su selección, Argentina, no ha podido alcanzar ningún título de campeón mundial con Messi, serían pocos los que discutieran que estamos ante el mejor de la historia, con permiso de Pelé o Maradona.”

Manu Carreño, presentador de 'Los Manolos' (Cuatro) y 'El Larguero' (Cadena SER) se inclina claramente y sin dudarlo por el delantero del Barça: “Yo siempre he dicho que para mi es mejor Messi. Es mejor desequilibrante, más completo y rápido, decisivo en el juego y mejor en el uno para uno. En definitiva, Leo es mejor que Cristiano, y que los demás, con diferencia”.