Operación salida. ¿Ya no funciona el carnet por puntos?

El nuevo director general de la DGT, Gregorio Serrano, ya se ha pronunciado sobre este asunto: “Somos conscientes de que tenemos que evaluar y decidir el futuro del carnet por puntos, una tarea para la que vamos a escuchar y analizar las cifras. Es una decisión que tenemos que tomar basándonos en datos objetivos”, subrayó.

Una de las propuestas que han comenzado a estudiarse es el establecimiento de un nuevo catálogo de las infracciones que supondrán la retirada de puntos. Como novedad, algunas que no están directamente relacionadas con la seguridad vial podrían limitarse a sanciones económicas sin retracción de puntos, como es el caso de arrojar colillas por la ventanilla o la manipulación de los tacógrafos en vehículos de transporte profesional. Igualmente, se podría modificar la valoración de los puntos perdidos en determinadas sanciones y en ambos sentidos, aumentado algunas y reduciendo otras.

Denegar el carnet a los reincidentes

Tráfico ha abierto también otro debate al presentar su nuevo planteamiento acerca de la renovación del permiso de conducir. Se plantea denegar el carnet a conductores reincidentes por consumo de alcohol o drogas. Recordando la gravedad que el consumo de alcohol y drogas supone para la siniestralidad en España, la DGT podría ir un paso más allá con la valoración de las aptitudes de los conductores reincidentes en estas sanciones. El criterio sería llegar a considerar no calificado para conducir a aquellos automovilistas que presenten síntomas de adicción a estas sustancias, perdiendo su permiso (al no recuperar puntos) hasta que no certifiquen su rehabilitación.

Otro de los problemas es el de los conductores extranjeros que circulan por el territorio nacional sin respetar las normas ante la impunidad de la que disfrutan por no perder puntos en el permiso de su país. Existe un frente común al respecto en la Unión Europea desde 2015. Pero todavía queda que los gobiernos nacionales dispongan de capacidad para actuar contra estos infractores, algo que desde la DGT esperan que sea una realidad con la próxima reforma del carnet por puntos.

Premiar a los buenos conductores

La DGT asume que los cursos de recuperación de puntos deberían ser también más efectivos. Para ello, la estrategia pasaría por personalizar los mismos en base del perfil del infractor. Como ejemplo, los sancionados por alcoholemia, que pese a someterse a esta reeducación en los centros concertados por Tráfico presentan una elevada tasa de reincidencia, con lo que parece claro que la formación no cumple con su cometido satisfactoriamente.

Con la intención de ir un paso más allá de la habitual sanción, otra línea de evolución que estudia la DGT es la de premiar a los buenos conductores. Para concretar la filosofía de esta opción, se plantean primas favorables en las pólizas de seguros para los automovilistas con su saldo de puntos íntegro o el caso contrario de penalizaciones para aquéllos que lo vean mermado por infracciones.

Asociaciones y víctimas apoyan una revisión

Desde las asociaciones de automovilistas y víctimas ven con buenos ojos la revisión del carné por puntos planteada por el director de la DGT. El presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, afirmó entonces que “el carnet por puntos no es que haya perdido el efecto ahora, es que no ha funcionado nunca a pesar de la campaña gubernamental, porque estaba mal configurado. La eficacia se pierde cuando una persona sin puntos puede seguir conduciendo de forma legal”.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA), Francisco Canes, aseguró que es “buen momento para abrir el melón del embargo del coche infractor. De nada sirve que te quitan el carné si sigues teniendo la herramienta para delinquir; hay que sacarlos de la carretera porque les da igual todo, e imponer cárcel”.