Vacaciones de agosto: ¿planifican bien los españoles su descanso?

El periodo vacacional es uno de los momentos más esperados por los españoles. El principal objetivo es huir de la monotonía que viven durante los otros nueve meses del año. Para romper con esta rutina totalmente, la mayoría prefiere desplazarse a otro lugar, que le permita salir de su zona de confort para poder desconectar.

No obstante, las necesidades de cada persona son diversas. Las personas más tranquilas buscan relajarse y desconectar a través de actividades más pasivas como irse de vacaciones a una zona costera para descansar tomando el sol, aprovechar para leer un buen libro o ver alguna serie pendiente.

Mientras tanto, las personas más activas sacan partido de estos días para hacer planes que requieran un mayor movimiento, tratanto de adecuar así estos días libres a sus gustos y tareas pendientes, como hacer deporte, realizar turismo de aventura...

Lo importante es que cada uno desconecte de su rutina realizando aquello que más le guste y considere más gratificante. De esta forma se conseguirá volver con las pilas cargadas y la mente despejada, ya que de lo contrario los españoles podrían sentirse frustrados.

Una buena planificación de las vacaciones puede resultar una gran ventaja. El hecho de planear los días de descanso puede resultar, en ocasiones, igual de gratificante que el disfrute de ese periodo. La ilusión con la que se parte, las ganas y la emoción son unos sentiemientos que suelen acompañar a esta tarea.

Sin embargo, varios expertos en Psicología Clínica, aseguran que los españoles no suelen ir de la mano de la antelación y, en consecuencia, de la planificaicón. Esto puede suponer un gran estrés que implique un mal descanso o una nula desconexión.

Para evitar estos síntomas y poder tomar las merecidas vacaciones de la mejor manera posible, se deben tener muy en cuenta las necesidades de cada uno, para poder tomar el tiempo requerido para cada plan.

¿Cubren los españoles sus necesidades?

Cuando llegan las vacaciones de verano, la gente se propone llevar a cabo todo aquello que no ha podido hacer a lo largo del año. Pero esto tiene sus riesgos. Para cubrir las necesidades de una manera beneficiosa hay que ocasiones en las que se debe elegir y descartar.

Se debe tener cuidado a la hora de planificar cada día de las vacaciones. En ocasiones, un exceso de planes puede llegar a suponer un estrés. Nerea Barrachina, psicologa del centro 'Ana María de Antona' asegura que “si planteamos unas expectativas elevadas en cuanto a cantidad y calidad de lo que hacemos o de nuestro tiempo y no lo cumplimos, nos decepcionaremos, tendremos la sensación de que nuestras vacaciones han sido un fracaso y no han merecido la pena”.

A la hora de planificar el periodo estival, los españoles recaen mucha veces en este error. Por ello, se debe tener muy en cuenta organizar planes que sean factibles, no recargar las vacaciones, para poder sobretodo descansar, desconectar y no tener preocupación en la cabeza que conlleve a no disfrutar plenamente de esos días tan esperados.

¿El tiempo de planificación estresa?

El mito de que los españoles dejan todo para el último momento puede pasar factura en este asunto. La psicóloga, Nerea Barrachina, argumenta este mito en el momento de las vacaciones de la siguiente manera “por lo general, tendemos a llevar a cabo planes que tienen una consecuencia a corto plazo, es decir, que nos motiva aquello que tiene resultados positivos en el momento o en la mayor brevedad. Por ello, vemos las vacaciones tan lejanas en el tiempo que tendemos a ir postergando el hecho de ponernos a planificarlas”.

Este hecho puede provocar que en el momento en el que se quieran reservar no estén las fechas, destinos o alojamientos que se tenían pensados disponibles. Este tipo de complicaciones son interpretadas de manera catastrófica por lo que puede provocar una situación de estrés o frustación.

La antelación, por lo tanto, es una de las bases de una buena planificación de las vacaciones. Los españoles empiezan a ser conscientes de ello, y cada vez se lleva a cabo una mejor planificación de los descansos.

¿Cómo planificar las mejores vacaciones?

Teniendo en cuenta las necesadides de cada uno y tomando el tiempo requerido para evitar el estrés, ya se puede llevar a cabo la búsqueda de las mejores vacaciones. Dinero, fechas, estancias, condiciones... son puntos a tener en cuenta a la hora de conseguir un buen descanso.

En cuanto al dinero se debe tener muy claro con cuánto se cuenta y, en ningún caso, escoger un plan vacacional por encima de las posibilidades. La idea de viajar a algún paraíso caribeño puede resultar tentadora, pero el hecho de tener que estar pendeinte del dinero o incluso no tener suficiente puede provocar un gran estrés y agobio en estos días de descanso.

No es conveniente, tampoco, endeudarse, simplemente hay que viajar a un lugar que cada uno se pueda permitir. Sacar lo mejor de cada rincón es mucho más gratificante que no poder difrutar del destino por falta de efectivo.

Las fechas son muy importantes, y también están relacionadas con el dinero. Tener en cuenta que los vuelos suelen resultar más baratos entre diario que los fines de semana es un punto muy importante a la hora de pedir los días en el trabajo.

La elección del alojamiento es crucial. Cada vez son más habituales las estancias alternativas a los hoteles como Airbnb o HomeAway. Buscar un lugar económico pero a la vez acogedor es fundamental para un buen descanso. Además, tener en cuenta la localización del mismo es muy importante a la hora de realizar turismo.

En estos momentos, Internet se considera como la herramienta más estructurada y organizada para ofrecer las mejores experiencias y los mejores planes vacacionales. Facilita una amplia elección y más personalizada, gracias a sus miles de portales online que ofrecen todo tipo de alternativas.