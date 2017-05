¿Qué hay detrás del éxito de los realities de citas en televisión?

Es importante destacar desde el principio que el dating show no es un formato novedoso en televisión. Es un género que siempre ha estado presente tanto en el mercado audiovisual español como internacional. Pero es cierto que en los últimos tiempos se ha convertido en una tendencia por la que se están decantado gran parte de los grupos meditáticos. La ultima en subirse al carro ha sido Televisión Española con ‘Hotel Romántico’.

A pesar de compartir un mismo género, cada formato presenta unas peculiaridades que distinguen a unos de otros. Entre los programas que se encuentran actualmente en parrila están First Date, ¿Quién quiere casarse con mi hijo? (Cuatro), Casados a primera vista (Antena 3), Mujeres y hombres y viceversa (Telecinco), etc. Todos ellos tienen un estilo muy distinto pero un objetivo común: buscar pareja.

¿Por qué están triunfando los realities de amor?

El amor da mucho juego en televisión, divierte al mismo tiempo que emociona. Es un sentimiento que en menor o mayor medida todos los espectadores experimentan. Esto crea un fuerte vínculo entre el programa y la audiencia, al verse esta última reflejada en los protagonistas.

Además, en los últimos años los ciudadanos han normalizado las situaciones de buscar pareja mediante una cita a ciegas. Cada vez son más las personas que deciden ser usuarias de App móviles destinadas a encontrar un compañero con el que compartir tu vida. Es por esto, por lo que cenar con un desconocido ya no resulta tan extraño.

El Confidencial Digital ha recabado la opinión sobre estos formatos a expertos en televisión, que responden a esa misma pregunta de por qué están ahora triunfando:

-- Yolanda Martín Campayo, directora de ‘First Date’: “El dating show ha gustado siempre pero últimamente más. La gente necesita enamorarse, por eso están triunfando las aplicaciones móviles que se dedican a esto. Necesitamos enamorarnos y para ello que alguien nos busque a la persona que se adapte a nuestros gustos. Desde el punto de vista del espectador este tipo de programas triunfa porque le aportamos algo positivo –una velada-; estamos cansados de ver noticias negativas en televisión”.

-- Carmen Ferreiro, directora de programa de Entretenimiento de Atresmedia: “Los dating son una tendencia de los últimos tres años –estuvieron dos años desaparecidos- y han resurgido. Pero los más jóvenes acaban de descubrirlo ahora. No creo que su éxito vaya ligado a que la sociedad busque ahora enamorarse más que antes, sino porque se trata de un género de entretenimiento que divierte. El humor es un ingrediente fundamental pero esto no implica que no haya realidad. Los dating tienen mucho éxito porque tienen un presupuesto asequible y son muy versátiles. Dependiendo del formato –dentro de un mismo género- pueden adaptarse a una franja horaria u otra.”

-- Para Mariano Blanco, director de producción de Cuatro, “el triunfo de ‘First Date’ está relacionado con la fórmula del programa. El primer elemento es la realidad, los participantes son personas que buscan parejas. Han salido bodas y parejas embarazadas de ‘First Date’. También creo que otro ingrediente importante es el casting, no ponemos condicionantes –de sexo, edad, raza, religión- y eso facilita que cualquier persona pueda presentarse. La fase de selección es uno de los elementos más importantes en un programa de televisión. En la actualidad recibimos en el buzón de ‘First Date’ unas doscientas peticiones a la semana”.

“Otro de los elementos a destacar es la manera en la que se produce el reality: en un restaurante, en un ambiente y clima relajado donde cualquier persona podría tener una cita. Además, contamos con un sistema de producción nada invasivo para que las personas que participen no se sientan cohibidas al ver el equipo técnico. Para ello se utilizan veinticinco cámaras robotizadas ocultas en los objetos decorativos del restaurante”, explica Blanco, que también destaca el acabado -“es fundamental la ambientación musical”- y en el caso de su programa el staff capitaneado por Carlos Sobera.

Para Carmen Ferreiro, el éxito de ‘Casado a primera vista’ se debe a que “el espectador lo ha percibido como un formato innovador. Es un dating a la inversa que empieza con una boda –con un compromiso- y a partir de ahí descubres si es la persona de tu vida. El humor es un elemento que se suma, y además, el espectador puede ver distintos candidatos con perfiles diferentes, esto hace que no caiga en la monotonía y termine aburriendo”.

TVE acaba de dar luz verde a ‘Hotel Romántico’ un dating show donde participan protagonistas de mediana edad que buscan el amor. Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de TVE, defiende que la tendencia de este género se debe a que “en España, como en otros países europeos, la actual 'fiebre' por el dating show viene impulsada, fundamentalmente, por el rápido, sorprendente y reciente éxito de formatos de estas características que se están imponiendo en nuestro país. Estos programas se caracterizan por conseguir el encuentro y citas románticas entre diferentes personas haciendo posible conocer a un compañero o compañera de vida”.

La versatilidad de los programas de citas

Todos los expertos consultados por ECD coinciden en que los dating show son programas muy versátiles, lo que implica que no hace falta que se emitan necesariamente en una franja horaria determinada para obtener buenos resultados.

Tampoco va destinado a un público concreto. Carmen Ferreiro señala que dependiendo del enfoque, el formato puede adaptarse a target u otro de telespectadores. Subraya que en este punto es fundamental el casting. Por ejemplo, algunas cadenas autonómicas emiten realities de citas más serios, con personas de mayor edad.

En definitiva, el éxito de los dating show está condicionado por varios elementos: el primero es que el amor es un sentimiento común con interés para el espectador; en segundo lugar, que detrás de los protagonistas existe un interés claro de buscar pareja esto dota a los programas de realidad; y por último, que fusionan el humor –tan necesario- con el romanticismo.