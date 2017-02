¿Por qué proliferan los despachos de abogados mediáticos?

La oficina de Madrid del bufete Molins & Silva se encuentra en una calle recóndita cercana al Tribunal Supremo. No hay ningún cartel en el exterior de un edificio de viviendas. Sólo una pequeña placa en el interior del portal indica donde se encuentra la mesa de trabajo del catedrático Jesús María Silva, el abogado que lleva el peso de la defensa de la infanta Cristina, junto a Miquel Roca, en el caso Nòos. La discreción ha sido una máxima de este bufete, que cree que en asuntos penales más que en otra especialidad jurídica los clientes aprecian ese perfil bajo en su exposición pública. Sin embargo, dos clientes fundamentalmente han hecho salir a esta firma de ese anonimato más o menos deseado.

El ejemplo es aún más pronunciado con el bufete barcelonés Bruguera, García-Bragado, Molinero y Asociados, una firma casi desconocida en el sector legal español a pesar de sus años de existencia y que sigue la tradición jurídica de un bufete fundado en 1898. Sin embargo, la defensa de Iñaki Urdangarin por uno de sus abogados, Mario Pascual, le ha situado en los últimos años en la primera línea informativa.

No son los únicos casos. En junio de 2013, el futbolista internacional del FC Barcelona, Lionel Messi era acusado de haber defraudado más de cuatro millones a Hacienda y sus abogados salieron rápidamente a defender su inocencia. Pertenecían a Juárez Veciana, un despacho casi invisible que pocos conocían pese a sus dos décadas de existencia.

Exposición mediática: ¿Positiva o negativa?

Todos emegieron a la opinión pública como abogados por unos clientes muy populares o casos que aparecen a diario en los medios de comunicación. Pero, ¿les beneficia o perjudica esta exposición a la opinión pública? El Confidencial Digital ha contactado con algunas personas del sector para recabar su opinión.

Carmen Basagoiti, socia de la agencia de comunicación Kreab Gavin Anderson, cree que “en un principio puede beneficiar porque pone en el escaparate al despacho, y le acerca a potenciales clientes que antes no sabían de su existencia. Sin embargo, es una información que no se puede controlar y que no está dentro de la estrategia marcada por la firma, con lo que puede no resultar tan positivo como puede parecer”.

Para Lidia Zommer, socia de la consultora de márketing para abogados Mirada 360º, “si beneficia o perjudica al despacho esta exposición depende de su posicionamiento, porque en temas penales es más probable que futuros clientes quieran ser defendidos por abogados conocidos y que su experiencia en casos similares sea bien visible”. Pero por ejemplo en casos fiscales o de gestión de grandes patrimonios, los clientes suelen huir de letrados y despachos mediáticos porque buscan confidencialidad absoluta. Además, añade Zommer, “si el despacho se lanza a hablar con la prensa sin estar preparado para ello, puede cometer errores importantes”.

La publicidad en los despachos de abogados

El Estatuto de la Abogacía suprimió en 2001 la prohibición de hacer publicidad que pesaba sobre los despachos de abogados en España. Posteriormente, en 2008, el Tribunal Supremo permitió la conocida como ‘cuota litis’, entendida como la posibilidad de que los bufetes cobraran a a los clientes según su éxito en el proceso.

Estas dos circunstancias, sumadas a los recientes procesos judiciales que han involucrado a un colectivo numeroso de afectados (como el caso de las preferentes de Bankia), han posibilitado el florecimiento de campañas publicitarias masivas iniciadas por despachos de abogados especializados.

El bufete que mayor repercusión ha tenido ha sido Arriaga y Asociados, que contrató al futbolista Iker Casillas como cara visible de su campaña de publicidad, acompañada de un gran presupuesto. Fue diseñada por la agencia La Despensa, de la mano de Pedro Sevilla, director de Marketing del despacho de abogados.

Esta gran campaña publicitaria, con presencia en todos los soportes, ha sido un punto de inflexión en el sector. Antes, “lo que se ha venido haciendo a lo largo de los años, a la hora de poner un despacho -explica Arriaga-, ha sido elegir la ubicación, en un sitio bueno y poner una placa en el portal. Luego, esperar a que te vengan a contratar los clientes y comer con ellos”. Pero ahora la situación está cambiando.

Proliferación de bufetes de abogados mediáticos

Por este motivo, fuentes judiciales concluyen ante El Confidencial Digital que nos son los bufetes de abogados mediáticos los que proliferan, sino que son los propios abogados como profesionales individuales y con capacidad propia y autónoma los que en la gran mayoría de ocasiones arrastran al propio bufete al punto de mira de los medios.

En la situación actual en que la sociedad está mediatizada y existe una gran competencia en el mercado, es necesario hacerse ver y notar de alguna manera. En esta ocasión, parece que los medios de comunicación son la mejor opción para un sector creciente en una sociedad donde cada vez más necesita de leyes y justicia para poder convivir.