¿Para qué se quiere tener un animal de compañía en casa?

Las últimas investigaciones muestran que, ya sea a tiempo total o parcial, la relación con un perro o un felino puede aportar beneficios físicos y psicológicos a la salud global. Lo animales domésticos o animales de compañía pueden ser un factor importante para el desarrollo de las personas.

Beneficios de tener un animal

Según un artículo publicado por la Asociación Americana del Corazón, en la revista ‘Circulation, Journal of the American Heart Association’; tener una mascota, en concreto un perro, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiacas.

Esta deducción se ha llevado a cabo mediante estudios sobre la influencia de las mascotas en el estado de la salud de sus dueños. Sin embargo, los autores no se atreven a confirmar que tener una mascota sea una causa directa de reducción de riesgo de enfermar.

No se alcanzan a predecir si casualmente las personas más sanas son las que tienen mascota, o es el hecho de tener mascota lo que hace que su vida sea más saludable.

Los datos prueban que los dueños de mascotas tienen la presión arterial más baja así como mejores niveles de colesterol y menor incidencia de obesidad, probablemente por la exigencia de actividad física que requieren la mayor parte de las mascotas

El siguiente paso en este sentido será por tanto confirmar esta buena influencia de las mascotas, pero en personas con enfermedades preexistentes.

Ventajas de las mascotas para las familias

Según reconocen varios médicos consultados, la convivencia con mascotas ayuda a desarrollar el sentido de la responsabilidad y a comprender que los otros también otros también tienen necesidades.

Por esto recomiendan a las familias que disponen de un animal doméstico que el niño se haga cargo de las pequeñas tareas que supone tener un animal en casa: paseo, alimentación, higiene… Según afirman los expertos:”Los niños que cuidan mascotas aprenden la importancia del cariño y el respeto hacia los animales que también es una forma de adquirir responsabilidades”. Ya es un hecho habitual que los más pequeños de la casa pidan una animal de compañía en casa.Si los padres acceden a esa petición deben hacerlo en un acto de responsabilidad.Explicar al niño que el animal no es un juguete, sino un ser vivo que necesita de cuidados. En este caso se debe elegir una mascota que se adapte al modo de vida familiar y a las condiciones del hogar. Las preferencias de la mayoría de los españoles en la elección de una mascota son: perros, gatos, hámsteres, tortugas y peces. Tener una mascota puede ser una oportunidad estupenda para enseñar el respeto por la naturaleza y los animales a los más pequeños y también para disfrutar en familia de actividades conjuntas tanto de juego como de cuidado del animal. Convivir con una mascota desde edades tempranas ayuda a desarrollar mayor seguridad en sí mismo y en las relaciones con los demás, aseguran los asistentes sociales. “Los niños se vuelven más sociables y tienen mayor capacidad empática hacia los demás si tienen una mascota en casa”.Además la relación con otro ser vivo ayuda a desarrollar aspectos de la comunicación no verbal y la capacidad de intuición. También los niños que conviven con mascotas pueden llegar a entender mejor los procesos vitales como el nacimiento y la muerte. En los casos de celos por la llegada de un nuevo hermano, la mascota puede disminuir los ataques de celos. Los estudios afirman que la convivencia con perros y gatos desde el nacimiento refuerza el sistema inmunológico y previene la aparición de alergias. La mascota no puede ser más importante que el bebé o el niño pequeño. La actitud de los padres y familiares es fundamental para que el niño entienda que el animal no está por encima de él en la jerarquía familiar. Se deben dar las atenciones primero al niño y luego al animal: saludar primero al joven al llegar a casa, etc. Riesgos de tener mascotas Con la mayoría de mascotas siempre existe el riesgo de mordeduras o arañazos, por lo que se debe adiestrar bien al animal y educar al niño para que lo respete y no lo moleste cuando el animal está alimentándose o durmiendo. Los expertos advierten : “si se compra una mascota se debe elegir una raza pacífica, que tenga un temperamento adecuado para estar con niños”. El mayor riesgo de una mordedura o de un arañazo es la infección de la herida y el contagio de infecciones. Los médicos aseguran que es importante tener al animal vacunado, llevarlo regularmente al veterinario y, si le causa alguna lesión al niño, llevarlo al Pediatra inmediatamente. Es importante tener al animal con unas óptimas condiciones de higiene ya que pueden ser transmisoras de hongos (tiñas) y pulgas. No se debe dejar al niño tocar los excrementos de los animales y siempre se debe lavar las manos después de tocar al animal. Las familias que tienen miembros alérgicos o atópicos deben evitar los animales de pelo (perros, gatos, caballos) y pluma (pájaros) ya que estas personas tienen mayor predisposición a sensibilizarse y a volverse alérgicos a estos animales. La responsabilidad final del cuidado del animal es de los dueños. Por tanto todo cuidado y manutención dependerá de las familias que han decidido acoger a este tipo de animales.