¿Qué busca Puigdemont con las tres preguntas sobre el referéndum?

En el debate sobre unas futuras Fuerzas Armadas catalanas, un sector importante de los independentistas aboga por no disponer de ejército como tal. Un argumento que esgrimen es que Cataluña se encuentra y se encontrará bajo el paraguas de la OTAN. Así lo ha defendido, por ejemplo, Artur Mas. Sin embargo, desde la Alianza Atlántica no piensan lo mismo: una Cataluña independiente no tendrá su protección.