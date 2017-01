El Colegio de Abogados de Madrid acusa a la Policía de no respetar los derechos de los letrados de oficio

La Dirección General de Policía ha enviado una denuncia al Colegio de Abogados de Madrid dando cuenta de un incidente con un letrado de turno de oficio que asistía a tres detenidos en la comisaría de Carabanchel (Madrid). En esta carta, tal y como ha podido saber El Confidencial Digital, los agentes cuentan los hechos con la intención de que se le abra un expediente por su comportamiento.

Sin embargo, tal y como ha podido saber este confidencial, ha ocurrido todo lo contrario. El Colegio de Abogados de Madrid se ha volcado en la defensa del letrado y velan por la protección de los derechos vulnerados por los agentes de policía.

Fuentes extraoficiales cuentan a El Confidencial Digital que cada vez más Colegios de Abogados de toda España acusan a la policía de no respetar los derechos de los letrados de turno de oficio en las comisarias.

Basan su denuncia, en que los agentes les impiden el acceso a los interrogatorios de los detenidos, no les entregan las copias de las diligencias hasta el final de las mismas, no permiten una entrevista reservada abogado- detenido obligando a mantener la puerta entreabierta… etc.

A raíz de estos hechos, ECD se ha hecho eco de la nueva campaña publicitaria de las asociaciones y de los colegios de abogados para crear conciencia de los derechos de la abogacía.

Estos, piden deseos para 2017 en una pequeña publicación a modo de postal: “Poder hablar, asesorar y dar apoyo legar y moral a la persona detenida”; “Acceder al atestado”; “Una entrevista privada con la persona detenida”; y “No sufrir chantajes ni amenazas cuando se exija los derechos del abogado o los de la persona detenida”.