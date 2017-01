Dani Rovira dejará en paz a Montoro en la gala de los Goya

Rovira ha asegurado que en su discurso no habrá menciones políticas, a diferencia de anteriores ediciones. “No se merecen esa parte de protagonismo”, señaló durante una entrevista reciente, en la que afirmó que no se siente “condicionado” a evitar hacer alusión a temas ajenos al cine.

Así, ha adelantado que no habrá referencias al IVA cultural ni al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, a quien se limitará a saludar y dar la “bienvenida”, lo que no significa que la Academia haya cesado en su petición hacia el Gobierno, aclaró.

Pero el actor sí parece tener decidido dejar en paz esta vez a Cristóbal Montoro. Y por un motivo claro. El presentador de los Goya se burló el año pasado del ministro de Hacienda a propósito del 21% del IVA cultural. Durante su monólogo, hizo este comentario: “Si a mí me dicen que van a subir el IVA a los yates, no pasa nada, porque no tengo yate. Pues lo mismo le pasa a Montoro con la cultura”.

En el equipo del Ministerio de Hacienda no cayó muy bien ese ataque. Tal y cómo contó entonces ECD, Montoro no quedó tampoco especialmente contento con la ironía del protagonista de ‘Ocho Apellidos Vascos’.

“Vino a decirle al ministro que no tenía cultura. Vamos, que le llamó inculto a la cara”, se quejaban algunos de sus más estrechos colaboradores.

“No creo que sea necesario insultar para hacer divertida una gala del cine español, ¿o sí?”, se preguntaban también.

Además, en el entorno del ministro de Hacienda no tardaron en responderle. Se la devolvieron, a propósito de lo que dijo en los Goya: “Ni una sola palabra de Resines y Rovira sobre el fraude en las taquillas de los cines para cobrar más subvenciones de Cultura. ¿Eso no hace daño al cine español, o solo el IVA?”.

El entonces presidente de la Academia, Antonio Resines, afirmó en su discurso que el cine español vive un buen momento y añadió: “Sería infinitamente mejor sin el IVA, pero no quiero dar mucho el coñazo con eso”.

También hubo alguna broma para el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que estaba presente como lo estará el próximo sábado, y al que tampoco parecía que le hiciese mucha gracia lo que estaba escuchando.