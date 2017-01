El fiscal del Caso Nóos no podrá abandonar la Audiencia de Palma hasta dentro de tres meses

La sentencia está prevista para primavera

Pedro Horrach había anunciado su marcha el 1 de enero. La excedencia voluntaria no está permitida en macroprocesos judiciales

Pedro Horrach, el fiscal del Caso Nóos, no puede abandonar la Fiscalía hasta que no se dicte sentencia. Esta está prevista, tras la última prórroga, para finales del mes de marzo. La excedencia voluntaria no está permitida en macroprocesos judiciales según la Ley Orgánica del Poder Judicial.