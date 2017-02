La hija de Garzón acude a Europa para que España reabra el caso de los bebés robados

María Garzón, directora de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) reclamó a finales de 2016 al Parlamento Europeo que inste al Gobierno español a investigar los casos de los niños robados en España.

La hija del ex magistrado Baltasar Garzón planteó en el 6º Meeting of the Working Group on Children Welfare Issues, celebrado en la Eurocámara, la necesidad de enviar una recomendación sólida al ejecutivo español para solventar el problema de los niños robados en España, como una cuestión que trasciende a la época franquista y que se prolongó hasta inicios de los años 90.

Garzón hizo alusión durante su intervención al malestar en el que se encuentran las familias afectadas por este problema, que además sufren un desamparo total por parte de las instituciones. María Garzón solicitó además ante los parlamentarios la necesidad de que “emitieran una declaración contundente que respalde a esas familias que buscan a sus hijos y a esos hijos que buscan su identidad”.

Uno de los aspectos que la directora de FIBGAR destacó como imprescindible fue el de la necesidad de implantar mecanismos pedagógicos. “Solo la presión internacional puede hacer que cambien las cosas en España”, explicada Garzón con la única intención de hacer alusión a la importancia de dar a conocer la verdad sobre este asunto.

Más de 30.000 bebés arrebatados

María Garzón apeló también a la propuesta ya aprobada en el mes de abril por la Comisión de Justicia del Congreso de España, “pero aún no ha sido ejecutada por nuestro Gobierno y las víctimas españolas siguen esperando”.

Según los datos del Auto de Baltasar Garzón del 18 de noviembre de 2008, se estima que 30.960 niños fueron arrebatados a sus padres y entregados a familias ´leales´, con el objetivo -al menos el declarado-de que fueran educados en los principios del nacionalcatolicismo.

Desde FIBGAR, María Garzón insistió en la necesidad de traer el pasado al presente en base a la importancia de los mecanismos de justicia transicional. “La única manera de conseguir la no repetición de estos hechos es aplicar esta Justicia, Verdad y Reparación para sus víctimas, porque tengan por seguro que las víctimas son no solo las familias, sino la sociedad entera”.