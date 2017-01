El bufete de abogados Cuatrecasas se niega a implantar el catalán

La Plataforma por la Lengua y el WICCAC (Webmasters Independientes en Catalán, de Cultura y de Ámbitos Cívicos) han enviado una carta a Emilio Cuatrecasas y Rafael Fontana, presidente honorario y presidente ejecutivo, respectivamente del bufete de abogados "Cuatrecasas”, para invitarles a incorporar el catalán entre las lenguas de su página web.

Hacen pública su sorpresa ante el “olvido” del catalán por parte de Cuatrecasas, un bufete de abogados en Barcelona. Las dos entidades opinan que la situación actual es discriminatoria para los catalanohablantes.

Una vez conocida esta información, El Confidencial Digital se ha puesto en contacto con fuentes internas del bufete, quienes reconocen que de momento, no tienen ninguna intención de introducir el catalán dentro de su página web, alegando que ya cuentan con una gran diversidad de idiomas: chino, portugués, inglés y español.

Desde “Cuatrecasas” defienden ante ECD su idea de bufete global, no considerándose un despacho de abogados catalán. Es por este motivo por el que no tienen en mente desarrollar un plan para introducir el idioma en su web aunque no lo descartan por completo.

Fuentes internas dentro de la sede central en Barcelona, confiesan a este confidencial que a pesar de lo que ya se ha publicado, ellos aun no han recibido ninguna solicitud formal al respecto.