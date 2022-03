El abogado de Pablo Ibar viaja por primera vez a España para explicar las claves de la apelación por la cadena perpetua

Han pasado casi 28 años desde que Pablo Ibar fue detenido en Florida por un triple asesinato que, según él, no cometió. Condenado a muerte en el año 2000 y sentenciado a cadena perpetua en la revisión de su juicio en 2019, el español solicitó en julio de 2021 de la mano de su abogado, Joe Nascimiento, la anulación del último juicio y de su condena al considerar que ha habido irregularidades.

Nascimiento presentó su petición -en la que solicita que se realice un nuevo juicio- ante el tribunal de apelaciones del distrito número 4 de Florida con sede en Palm Beach, pero éste rechazó el documento por excederse en espacio, ya que sólo se permiten 10.000 palabras.

Al no concederle este exceso de palabras a pesar de que lo solicitaron debido a la complejidad del caso, el Estado les exigió que volviesen a realizar un escrito más breve, el cual, según fuentes de la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo, actualmente se está redactando y se tendrá que presentar en Semana Santa.

Además, según estas mismas fuentes, se prevé que, entre Semana Santa y verano, Joe Nascimiento venga a España por primera vez para explicar de forma detallada estas apelaciones y las novedades del caso. Asimismo, también mostrará apoyo al crowdfunding que creó la familia de Ibar para recaudar fondos y poder pagar los gastos del proceso judicial, ya que el presupuesto para esta fase es de 200.000 dólares.

Aunque todavía no se sabe dónde será el lugar al que Nascimiento acuda para ofrecer las novedades del caso, desde la asociación están barajando la opción de que sea en Madrid o en Esukadi, ya que Ibar es de origen vasco.

Irregularidades en el juicio

Fuentes de la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo han explicado a Confidencial Digital dos ejemplos de las irregularidades que surgieron durante juicio.

El día del crimen, la policía descubrió una cámara en la que se vio a la persona que había perpetrado el crimen quitarse la camiseta, limpiarse el sudor y marcharse, pero debido a que las imágenes están a contraluz, no se pudo identificar con claridad quién era. En esos momentos “manipulan el vídeo” para sacar una figura más definida, pero lo hacen tantas veces que finalmente “no saben cuál de todas las copias es la original”.

Por este motivo, al no saber cuál es el vídeo original, el juez Dennis Bailey, el fiscal Chuck Morton y el abogado, Joe Nascimiento, acordaron que no se mostrase en el juicio el rostro del asesino que aparece en el vídeo, pero el fiscal “rompió el trato” y en el momento en el que tenía que parar el visionado, no lo hizo y se mostró la cara. Esto molestó al abogado porque no cumplieron su palabra ya que esto podía influir al jurado.

Además, señalan que el juez no recriminó la actitud del fiscal. Por ello han argumentado que el jurado tiene derecho a ver los hechos, pero no a llegar a ninguna conclusión identificativa a partir de ese video porque no saben si es el vídeo original.

Otro de los ejemplos en los que la asociación considera que ha habido irregularidades es en la camiseta citada anteriormente, ya que durante años el ADN de Ibar no estaba presente en ella, sino el ADN de dos sujetos masculinos no identificados y de las tres víctimas, pero ha aparecido una “mancha microscópica de una coincidencia parcial con el ADN de Pablo”. Por lo que consideran que tiene “toda la morfología de ser una contaminación”.

El control de seguridad para visitar a Ibar en prisión

Un miembro de esta asociación acudió el pasado 20 de febrero a visitarle junto con su mujer Tania Ibar a la prisión Okeechobee. Su visita duró cuatro horas.

Tras una hora de trayecto al centro penitenciario ambos hicieron una fila para poder entrar. Una vez en el interior del edificio, entregaron su documentación, pasaron un control de seguridad y atravesaron un total de cinco puertas para llegar a un patio interior en el que hay aproximadamente hay cien presos. En ese recinto, solicitaron visitar a Ibar y, mientras le llaman por megafonía, esperaron su llegada en un patio exterior. Media hora después, el español llegó y tras darse “un gran abrazo” entraron a un comedor en el que se podía pedir tanto comida como bebida.

Según el miembro de la asociación, Ibar estaba muy contento de verlos porque había pasado una época complicada debido a su operación de tendones de la que está completamente recuperado y porque entre diciembre y enero había cogido coronavirus. “Además, el último juicio le había dejado secuelas porque él ya se veía fuera”.

Pero tras mejorar de su dolencia en los tendones, regresó a prisión y volvió a realizar las tareas de mantenimiento que él lleva a cabo habitualmente para distraerse. “Lo mismo te arregla una bombilla fundida que una ventana”, han apuntado.

A pesar de que ha manifestado que “está bastante fuerte, había momentos en los que se veía su desgaste” ya que el día 1 de abril cumple 50 años y, al recordarlo, Ibar se quedó mirando fijamente al horizonte ya que entró en prisión con 22 años, han concluido.