El ala conservadora del CGPJ se fractura con Lesmes: no les deja decidir

Ocho vocales de los veinte del Consejo General del Poder Judicial se han opuesto a la decisión del presidente Carlos Lesmes de paralizar los nombramientos a la espera del inminente pacto entre PSOE y PP. Estos vocales consideran que la institución debe seguir funcionando y que Lesmes no puede elegir por ellos, según explican fuentes del órgano. Han presentado un escrito para ampliar el orden del día por lo que se deberá incluir este punto en el pleno que se celebrará el próximo 25 de febrero.

El primero en abrir el melón bien temprano la mañana del lunes fue el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, quien aseguró que el PSOE había aceptado una de las condiciones de Pablo Casado: dejar fuera de las negociaciones a Podemos. Con esta afirmación, en la cadena COPE, daba por hecho que el pacto avanzaba y más tarde el ministro de Transporte José Luis Ábalos, aunque rechazó que hubieran aceptado las condiciones de los populares, reafirmó la idea de que las conversaciones avanzaban.

Ante el reconocimiento explícito por ambos partidos, los vocales del CGPJ esperaban con ganas a que les llegara el correo en el que suelen recibir cada lunes, antes del jueves de pleno, el orden del día. Un documento que depende única y exclusivamente del presidente Carlos Lesmes que es quien decide lo que se debate o no en la reunión mensual de todos los miembros. Si Lemes no incluía los nombramientos la lectura del correo sería en clave de renovación.

Y así fue. El presidente decidió dejar a un lado las ocho plazas que están pendientes - tres de ellas en el Tribunal Supremo- y formalizar un orden del día sin elección de cargos en la cúpula judicial. Sin embargo, horas más tarde ocho vocales decidieron presentar una ampliación del orden del día para que sí se incluyeran los nombramientos. La normativa dice que cinco vocales es un número suficiente para forzar un cambio en el orden del día.

Una decisión en contra de lo que Lesmes quería

Los ocho vocales que firman el escrito son en su mayoría del ala conservadora: Vicente Guilarte, María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballesteros y José María Macías; aunque también incluye dos vocales que en su momento fueron propuestos por el PSOE como Victoria Cinto y Roser Bach.

Para estos la decisión del presidente de dejar fuera del orden del día los nombramientos no ha sido acertada porque les ‘hurta’ su capacidad de decidir. Fuentes del órgano defienden que deben ser los vocales por mayoría quienes acuerden en el pleno si se debe o no se debe seguir nombrando, pero no que lo haga Lesmes de forma unilateral.

Algunos dan por hecho que una vez estén reunidos se decidirá aplazar estos nombramientos, sin embargo recalcan que esto debe consensuarse. Se escudan además en que así ha sido en anteriores ocasiones.

Ya en enero y en julio de 2020 el CGPJ paralizó los nombramientos porque parecía que la renovación era inminente. Sin embargo, en esa ocasión sí se llevó a la reunión mensual, recuerdan estas fuentes. Es la primera vez que en el actual Consejo, que se prolonga ya más de dos años en funciones, los vocales rechazan de esta forma una decisión tomada por el Presidente.

Señalan estas fuentes, asimismo, que en el avance de la renovación todo puede pasar. Dicen que ante la “incertidumbre” que dan los partidos políticos ellos tienen que dar “certidumbre” y seguir funcionando como órgano constitucional que son.

Nombramientos ‘on’ y ‘off’

Aunque el Consejo General del Poder Judicial tiene otras muchas funciones, la de nombrar a miembros de la cúpula judicial es la más conocida y la que más recelos crea entre los políticos. De hecho, es una de las capacidades que los partidos han puesto más interés en limitar con las dos modificaciones de la Ley del Poder Judicial que se han puesto sobre la mesa. Una de ellas se encuentra en trámite parlamentario.

Los miembros de este Consejo son los que más nombramientos han realizado en la historia de la Institución porque es el más longevo también. La incapacidad del PP y PSOE para ponerse de acuerdo ha desembocado un mandato muy prolongado. No obstante, a lo largo de estos años, Lesmes ha puesto el freno en varias ocasiones, apoyado por una mayoría de vocales, para dejar de nombrar cuando sonaban campanas de pacto.

Ninguno de estos ha llegado a cristalizar por lo que el Consejo llega al próximo pleno más divido que nunca. Con vocales conservadores que creen que hay que dejar de nombrar y vocales progresistas que creen que hay que continuar y con la desconfianza, en mayor o menor medida, de todos porque la renovación realmente se produzca.

Lo cierto es que desde que en septiembre se volviera a poner en marcha toda la maquinaria de los nombramientos, prácticamente todos salieron con una amplia mayoría de vocales. A excepción de algunos, como Concepción Sáez, que desde el principio creía que no debían seguir con esta actividad y otros que con el paso de los meses, como Álvaro Cuesta, se han unido a esta corriente, el resto de los vocales ha sido partidario de seguir realizando lo que consideran que es su función constitucional.

El informe sobre la ley de libertad sexual

Al debate también irá la propuesta de informe sobre el Anteproyecto de Ley orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, la ley del ‘sí es sí’ elaborada por el Ministerio de Irene Montero.

El informe elaborado por tres vocales muestra su desacuerdo con la definición de consentimiento que se realiza en la redacción del texto. La consideran “innecesaria” porque, según explican, en materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal vigente “ya se asienta sobre la idea de consentimiento”, aunque no incluya una definición de concepto.

Las fuentes consultadas indican que el informe saldrá adelante tal cual está redactado porque no se hay discrepancias relevantes entre los vocales. El informe no es vinculante.

¿Podemos fuera de las negociaciones?

La negociación que se está fraguando en el seno de las formaciones de Casado y de Sánchez es mucho más amplia. Incluye el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Administración de RTVE, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, todos ellos pendiente de cambios.

Las negociaciones las pilotan Moncloa y la cúpula del PP, algo que no ha cambiado desde el inicio. Fuentes de la formación morada explican que las palabras de García Egea diciendo que Podemos ha quedado al margen de la renovación son una “estrategia para justifica el pacto”, pero que en el fondo nada ha cambiado.

Podemos nunca ha estado en la mesa de conversaciones como tal, pero sí formará parte del CGPJ incluyendo algún jurista afín en la cuota que le toca a los socialistas. Así lo asumen también en la formación de Casado.