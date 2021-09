Anticorrupción solo se fía del exdirector de gabinete de Cospedal y lo salva de la ‘Kitchen’

La Fiscalía Anticorrupción ha sido muy dura en su recurso por el cierre, prematuro a su juicio, de la investigación de la ‘Kitchen’ que el juez acordó el pasado mes de julio. En su escrito a la Sala de lo Penal solicita una batería de diligencias que faltan para esclarecer los hechos y, entre ellos, pide volver a imputar a la exsecretaria del PP María Dolores de Cospedal y a su marido Ignacio López del Hierro. Sin embargo, hay una persona que sale mejor parada de las intenciones del ministerio público: el exjefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz Grande.

En el escrito al que ha accedido Confidencial Digital, los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas no entienden por qué el instructor ha decidido dar carpetazo a las pesquisas encaminadas a conocer cómo funcionó el operativo parapolicial para sustraer documentos sensibles del PP al extesorero del partido Luis Bárcenas. Son muy duros con la declaración que Cospedal hizo en sede judicial de la que dicen que no es “creíble” y que es “abiertamente contradictoria”, mientras que no opinan lo mismo de lo declarado por su exjefe de gabinete también en calidad de investigado.

De hecho, Anticorrupción contrapone ambos relatos y dice que Ortiz lo hizo “sin titubeos”. Cabe recordar que él contradijo a su exjefa diciendo que no se había reunido con el comisario José Manuel Villarejo “tres o cuatro veces”, como había señalado ella, sino que fueron “muchas más”.

Asimismo, Ortiz defendió que se limitaba a cumplir las instrucciones que daba Cospedal, a anotar sus encuentros en la agenda y que era normal que recogiera al comisario en una cafetería cerca de Colón y lo introdujera en el PP a través del garaje. El Ministerio Público ha puesto en valor estas revelaciones del exjefe de gabinete y, por este motivo, no ha pedido a la Sala de lo Penal que revoque el sobreseimiento provisional sobre su procesamiento.

Dicen los fiscales que, aunque esta decisión tampoco está del todo bien por el carácter extemporáneo, hasta la fecha no hay ningún indicio que acredite “con la solidez suficiente” la participación activa de Ortiz en el operativo ‘Kirchen’. El Ministerio Público considera que él no tuvo una capacidad de decisión, ni de planificación que fuera determinante para organizar los seguimientos a Bárcenas, y que su actuación se limitó a hacer posible las reuniones entre Cospedal y Villarejo.

Las dudas sobre la presunta implicación de Ortiz habían surgido a raíz del análisis de las agendas de Villarejo, donde este le llama “Orti” o “JL Orti”. Este hombre era de la absoluta confianza de la política. Trabajó como director de Gabinete de la presidencia de Castilla-La Mancha a su lado durante los 4 años que ella estuvo allí y, junto a ella también, se marchó de director de gabinete de la Ministra de Defensa. Las fuentes consultadas indican que se trataba de la mano derecha de Cospedal, pero, sin embargo, ha sido el único relato que ha contradicho a la exsecretaria ‘popular’. Tanto ella como su marido Ignacio López del Hierro trataron de quitar toda la importancia del mundo a las reuniones con el comisario en Génova, y negaron cualquier tipo de pagos y cualquier tipo de encargo para el partido.

Todas las diligencias que están pendiente

En un tono muy duro, con reproches incluidos, los fiscales han afeado al instructor Manuel García-Castellón que haya querido cerrar el caso dibujando una “línea roja” en la posible culpabilidad del PP en el operativo y reduciéndolo a la actuación de los responsables del Ministerio del Interior en aquel momento.

De esta forma, además de pedir que el caso se devuelva a la instrucción, Anticorrupción solicita nuevas imputaciones como la del ‘ex número dos’ de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Mariano Hervás así como del exdirector de la Policía Ignacio Cosidó.

Quieren también que vuelva a testificar el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago; que se le practique un nuevo informe médico al hombre que asaltó la casa de los Bárcenas; y que se haga las comprobaciones necesarias sobre los teléfonos que Villarejo identifica como de Mariano Rajoy y a través de los cuales señala que se comunicaba con él.