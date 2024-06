Anulada la multa a un abogado que no acudió a un juicio por estar en huelga

Juzgados de Valladolid. (Foto: Europa Press)

Una magistrada ha anulado la sanción de 300 euros que impuso a un abogado del turno de oficio que se negó a comparecer en un juicio por estar en huelga.

Según ha podido comprobar Confidencial Digital, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid ha evitado pronunciarse sobre el derecho a la huelga, pero ha admitido un “error formal” porque el mismo día que le abrieron un expediente disciplinario, también le multaron. Todo ello, sin darle una oportunidad de defenderse y presentar alegaciones, tal y como consta en el auto.

Juicio por el hurto de una bicicleta

Al abogado, David Lázaro, le encargaron el caso de un cliente de Justicia Gratuita al que robaron la bicicleta. Cuando el juzgado llamó a las partes para el juicio oral, el letrado les informó de que no iba a acudir, ya que se encontraba en huelga.

El noviembre pasado, procuradores y abogados del turno de oficio convocaron una huelga general indefinida para reclamar retribuciones dignas, la actualización de los baremos, y una regulación jurídica del sector. A día de hoy, el Ministerio de Justicia todavía no ha propuesta ninguna solución.

Desde entonces, cientos de juicios por toda España se han suspendido. Mientras no sea un asunto de servicios mínimos, como procedimientos de violencia de género, menores, medidas cautelares o causas con preso, los abogados tienen derecho a no acudir al juicio.

En el caso de Lázaro, el hurto de una bicicleta no entraba en servicio mínimos y se acogió a su derecho de no comparecer. Sin embargo, al día siguiente de notificar al tribunal su decisión, le llamaron para decirle “que no tenía derecho a huelga y que debía ir al juicio”, explicó Lázaro a ECD hace un par de meses cuando se publicó la noticia.

Al negarse, el juzgado le envió una providencia al día siguiente con un expediente disciplinario abierto y una multa de 300 euros.

Devolverá la multa

La magistrada ha estimado el recurso de reforma del letrado y no solamente ha dejado sin efecto la sanción sino que ha acordado devolverle el dinero. Según Lázaro, esta disposición “no es habitual, ya que cuando se declara la nulidad se retrotrae el procedimiento y se vuelve a empezar”.

Además, la pieza ha quedado archivada, por lo que el juzgado no puede volver a sancionar al abogado por no haber ido a la vista. Por el momento, el juicio a su representado quedó suspendido y se encuentra a la espera de recibir una nueva fecha de señalamiento.

Destinará el dinero al sindicato

Lázaro ha asegurado a ECD le devolverán los 300 euros de la multa, pero los donará al sindicato Venia, los convocantes de la huelga, para cubrir posibles sanciones futuras. Los compañeros del sindicato se movilizaron en cuanto el letrado fue multado e iniciaron una campaña por redes sociales para recaudar el dinero.

Ahora, el sindicato ha vuelto a unirse para hacer frente a otra posible sanción como la de Lázaro. Un juzgado de Ourense ha abierto un expediente a otro letrado que podría terminar en multa y la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acordado deducir testimonio al Juzgado de Guardia y a la Fiscalía por la actuación de otro abogado que ejercía su derecho a la huelga.