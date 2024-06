Las asociaciones de Letrados de Justicia se rebelan contra los cambios en la oposición

La propuesta de ley de Sumar para cambiar el sistema de oposición por un MIR Judicial ha sido recibida como un escándalo por parte de magistrados y fiscales. No obstante, los Letrados de la Administración de Justicia están librando su propia lucha en estos momentos para impedir que se cambie el sistema de acceso a su cuerpo y que se facilite la entrada.

Las asociaciones Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) han demandado al Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, una reunión urgente para abordar este asunto.

En los últimos años, han denunciado las asociaciones, no solamente no se han realizado las convocatorias con regularidad, sino que varias de ellas no han respetado los principios establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula el acceso a los cuerpos de Justicia. Es más, han advertido que los sindicatos se encuentran en medio pidiendo que se cambien los modelos de las oposiciones y Justicia parece que los está escuchando.

El Supremo da la razón a las asociaciones

El Tribunal Supremo estimó el pasado jueves un recurso presentado por UPSJ contra los procesos de estabilización convocados en 2022 para el cuerpo de LAJ. El Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, respondía a la obligación de reducir la temporalidad en las Administraciones.

Sin embargo, el alto tribunal ha acordado anular esta oferta de plazas, que incluían 84 a cubrir por concurso; y 9 plazas a cubrir por concurso-oposición, de las cuales 1 estaba reservada para personas con discapacidad. Según los magistrados, las convocatorias solamente deben hacerse a través de una ley orgánica, “nunca por ley ordinaria” como en este caso.

Asimismo, han apuntado que el sistema por concurso no está contemplado en la LOPJ: “Los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales serán seleccionados mediante convocatoria del Ministerio de Justicia, a través de los sistemas de oposición, que será el sistema ordinario de ingreso, o de concurso-oposición libre, que tendrá carácter excepcional”.

El CNLAJ, por su parte, también recurrió las convocatorias posteriores derivadas de este Real Decreto y logró que se suspendieran cautelarmente mientras se resuelven.

CCOO recurre una convocatoria

Pero la batalla por modificar las convocatorias no ha terminado con los procesos de estabilización. Este martes, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un recurso contencioso administrativo del sindicato Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras contra una convocatoria a través del sistema general de acceso libre y promoción interna.

Fuentes de CCOO han afirmado que han tomado esta decisión porque el Gobierno ha “incumplido” unos acuerdos que habían firmado en 2022 con la Mesa General de la Administración General del Estado y la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.

Supresión del examen oral

La convocatoria de promoción interna incluye un examen oral, lo que según el sindicato incumple lo que se estableció en los pactos: que esta prueba se sustituyera por un test o un ejercicio de desarrollo escrito. También critica que para obtener la puntuación máxima en el apartado de antigüedad se requiere haber trabajado 25 años cuando en otros cuerpos de la Administración de Justicia ya se obtiene con 9 años computados.

Asimismo, en la Mesa Sectorial quedó estipulado que las respuestas erróneas en la fase de oposición no restaran, otro aspecto de la convocatoria recurrida que no se ha cumplido, según CCOO.

UPSJ se personará en contra

Según ha podido saber Confidencial Digital, UPSJ se va a personar en contra del recurso. “Los sindicatos exigen al Ministerio una reforma que simplifique la oposición de promoción interna y perjudicar así a las personas de turno libre”, han aseverado.

CNLAJ, la otra asociación de LAJ, ha criticado duramente la actuación de los sindicatos con esta materia.

Nuevamente los sindicatos recurren la convocatoria de oposiciones de #LAJs, parece molestarles los principios de mérito y capacidad

https://t.co/GLNtYqu4N7 — Letrados de Justicia #LosAcuerdosSeCumplen (@coseju) June 18, 2024

En respuesta, desde CCOO han reprochado el “afán corporativista” de las asociaciones de LAJ.

Piden a Justicia que se posicione

En una carta remitida al Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, CNLAJ y UPSJ han pedido este jueves una reunión, “con máxima urgencia” para que aclare su postura sobre el sistema de acceso al cuerpo de LAJ ante las noticias de que el Ministerio podría estar considerando cambiar la LOPJ.

“Pueden tener los compañeros y compañeras la absoluta seguridad y, una vez más el firme compromiso de sus asociaciones de que sí llegara a traspasarse esa línea roja se adoptarán con carácter inmediato todas las medidas de conflicto que sean necesarias”, han advertido en un comunicado.

Respecto a la comunicación con el Ministerio, las asociaciones de LAJ han confirmado que de momento no se ha fijado ninguna reunión para abordar el asunto. Además, todavía están esperando a que se resuelvan algunos de los puntos del acuerdo que puso fin a la huelga indefinida del primer trimestre del año pasado y que están “paralizados”.

Opositores “maltratados” por Justicia

UPSJ ha revelado que los opositores han sido “maltratados” estos últimos años, pues las convocatorias salían cada tres años cuando para otros cuerpos eran anuales. Ha puesto de manifiesto que esta falta de regularidad perjudica a los estudiantes recién graduados de Derecho que están examinando en qué especializarse.

“El Ministerio se ha comprometido a volver a una convocatoria anual”, ha afirmado. No obstante, han avisado desde la asociación, la oposición debe tener estabilidad y no puede modificarse de forma “precipitada”.

Ceder a las presiones de los sindicatos

Fuentes de UPSJ han afirmado a que el Ministerio está empezando a ceder a la “presión” de los sindicatos debido al “alto grado de conflictividad” que atravesó el sector de la Justicia el año pasado cuando tanto los Letrados de Justicia como más tarde los funcionarios entraron en una huelga indefinida reclamando una subida salarial.

Mientras los LAJ lo lograron, los funcionarios de la Administración de Justicia no han obtenido esa subida en las retribuciones hasta hace un par de meses y ni siquiera fue para los 45.000 trabajadores del cuerpo, pues dejó fuera a los empleados de las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas.

Los sindicatos han advertido de que esta cuestión no estará cerrada hasta que logren una subida en las retribuciones para todos los funcionarios, de manera que la negociación no ha terminado y han amenazado con volver a movilizarse.