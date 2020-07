La Audiencia Nacional abre una investigación para esclarecer las causas de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte por un accidente aéreo del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente y otras dos personas de su equipo de TVE. En el Juzgado de instrucción número 5, el juez José de la Mata, ve indicios de delitos en el fallecimiento de estos tres españoles en Alaska en 1980, después de que un particular haya interpuesto una denuncia.

El juez de la Mata ha pedido a la Fiscalía que investigue los hechos, en un auto al que ha tenido acceso Confidencial Digital, que hacen “presumir la posible existencia de una infracción penal”.

En la denuncia, interpuesta en la Audiencia Nacional por ser el órgano competente para juzgar delitos cometidos fuera del territorio nacional, se habla de que ha existido una “ley del silencio sobre el siniestro” en TVE, que no ha publicado el contenido de las grabaciones de aquel 14 de mayo de hace 40 años.

Ese día, Félix Rodríguez de la Fuente, dos cámaras de equipo (Teodoro Roa García y Alberto Mariano Huéscar), y el piloto de la avioneta, Warren Doodson, tuvieron un accidente en Unalakleet mientras filmaban una carrera de trineos de perros para el programa “El hombre y la tierra” de la televisión pública.

En la denuncia se especifican dos teorías: la de un posible suicidio del naturalista o la de un asesinato. Para esclarecer las causas de este accidente aéreo se pide citar a declarar a personas del entorno de Rodríguez de la Fuente como Santiago Paláez, director del programa “625 líneas” de TVE ese año; Miguel Molina, cámara del programa; Carlos Llandres, naturalista del programa o Benigno Varillas, biógrafo del fallecido.

Por su parte, la familia de Rodríguez de la Fuente no quiere involucrarse en este asunto. "Para nosotros lo importante es la vida de mi padre y todo lo que pueda haber detrás de su muerte no nos interesa absolutamente nada", dice Odile Rodríguez de la Fuente, hija del naturalista, a ECD.

El germen: un programa de Cuarto Milenio

Gran parte del escrito está argumentado en un programa de Cuarto Mileno, emitido en septiembre de 2015, bajo el título “Félix, el último héroe”. En dicho capítulo se ponía en entredicho que el accidente que sufrió de la Fuente y sus acompañantes fuera por causas fortuitas.

El día del incidente era el 52 cumpleaños del naturalista y era un día “de perfecta visibilidad y sin incidencia meteorológica”. Según declara el fotógrafo del equipo Rafael Onieva, antes de subirse al avión Félix Rodríguez de la Fuente le pidió que le hiciera una foto con todos los miembros del equipo delante de la avioneta. Algo que nunca había ocurrido.

La teoría del suicidio

El día del accidente el naturalista dijo a sus colaboradores Onieva y Miguel Molina, por separado, que ese era un “lugar maravilloso para morir". Siempre según sus declaraciones en el programa.

También, Alfredo Álvarez, periodista de Interviú manifiesta que Rodríguez de la Fuente tenía alguna “premonición” antes de partir a Alaska porque logró que TVE firmara un contrato que garantizaba que si le pasaba algo, no quedaban desamparadas su mujer y sus tres hijas.

Ignacio Rubio, piloto, consultor y experto en siniestros aéreos, y Fernando Cámara, piloto de combate comandante del ejército del aire, tras analizar las posibles causas del siniestro en el programa de TV, llegan a la conclusión de que pudo ser un problema súbito del piloto. Barajan la posibilidad de que fuera golpeado o que alguno de los pasajeros pudiera hacerse cargo del pilotaje.

La “ley del silencio” de TVE

El cámara, Teodoro Roa, estaba grabando cuando se produjo el siniestro. Esos chasis (cajas metálicas de grabaciones) se entregaron, conforme estaban, a TVE. Según Santiago Peláez Pérez -director del programa “625 líneas” de TVE- todos los utensilios, cámaras y el material está almacenado en los sótanos de Prado del Rey de la corporación pública, pero nunca se han emitido. Miguel Molina, cámara, por otro lado dice que todas las cintas “desaparecieron”.

Carlos Llandres, otro trabajador del programa, manifiesta que veinticuatro horas después de la muerte de Rodríguez de la Fuente, del despacho de éste desaparecieron archivos y documentos, lo que le pareció extraño.

El escrito presentado ante la Audiencia Nacional dice “es muy llamativo que alguien que era el director del programa, no sepa cómo desaparecieron las cintas, no dé ninguna explicación de qué se veía en las mismas, por qué no se hicieron públicas”.

La teoría del asesinato

Se insinúa también en este programa de Cuatro que el naturalista tenía algunos detractores, según su biógrafo Benigno Varillas. “Encontré facetas de Félix que podían haber sido molestas, que podrían haber generado algún conflicto y por qué no podría ser que el hombre hubiera sufrido un atentado o un accidente provocado”.

Explica Varillas que decidió presentarse Presidente del Gobierno pero que desde la UCD, José Antonio Fernández Ordóñez hermano del político que estaba con Adolfo Suárez en el partido, le dijo que no podía aspirar a las elecciones. Fernández Ordoñez y Rodríguez de la Fuente fueron juntos a RNE a desmentir que fuera candidato para la presidencia.

Además, el escrito cita una información del diario El País, que en 19 de marzo de 1980 hablaba de la llegada de los restos mortales al aeropuerto de barajas. El ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, unas manifestaciones que hacía al periódico “ Ha tenido la muerte que él hubiera querido. Siempre me dijo que quería morir rápidamente, pero yo creo que se ha adelantado un poquito”.