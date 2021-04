Definitivo: la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente no se investigará judicialmente

Las posibilidades de investigar la muerte del presentador de TVE Félix Rodríguez de la Fuente han terminado. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha cerrado el caso, alegando que los hechos han prescrito, y que la jurisdicción española no puede investigar en Estados Unidos donde sucedió el accidente que acabó con la muerte del naturalista y parte de su equipo.

En el auto, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, los magistrados desestiman el recurso de apelación y, por tanto, rechazan la apertura de cualquier investigación al respecto. Dice el Tribunal que el recurrente “intenta construir una hipótesis con relevancia penal sobre la base de meras noticias periodísticas y manifestaciones de terceros”.

Afirman que un delito de terrorismo no es equiparable con este caso, que en todo caso sería una “supuesta conducta común de homicidio o asesinato”. Además, añaden que las autoridades policiales norteamericanas ya investigaron los hechos y no hallaron indicios de delito. “El derecho a la verdad, puede no prescribir, pero sí los delitos y las penas que los mismos llevan aparejada”, sentencian los magistrados.

La trayectoria del caso

El denunciante interpuso la primera denuncia en mayo de 2020, días después de la emisión del programa Cuarto Milenio que señalaba las incógnitas que habían quedado sin resolver sobre el accidente que sufrió la avioneta en la que viajaba el equipo de TVE cuando se estrelló en Alaska en 1980.

En ella iba también un equipo de dos cámaras, Teodora Roa García y Alberto Mariano Huéscar, y el piloto Warren Doodson. Todos ellos fallecieron.

Una segunda entrega del programa Cuarto Milenio el 20 de septiembre -tras haberse interpuesto la denuncia- ahondó en las distintas posibilidades abiertas sobre el fallecimiento, por lo que el denunciante interpuso un recurso para aportar los indicios.

Tal y como contó Confidencial Digital, el recurso señalaba que existían dos posibilidades: un atentado contra Rodríguez de la Fuente o un suicidio. Entre los documentos remitidos a la Audiencia Nacional estaba un recorte de la revista ‘Interviú’, de 1980, año de la muerte, que habla del peritaje que se realizó en Estados Unidos a la avioneta siniestrada y que eliminó cualquier posibilidad de que hubiera sufrido una avería mecánica.

Un contrato por si le ocurría algo

En el primero de los dos programas de Cuarto Milenio hablan miembros del equipo de Rodríguez de la Fuente, como el fotógrafo Rafael Onieva y Miguel Molina. Ambos indican que, en el viaje a Alaska, vieron al presentador mal anímicamente, y que el día del accidente verbalizó incluso que ese era un “lugar maravilloso para morir”.

En la emisión, el periodista de Interviú Alfredo Álvarez contó que Félix Rodríguez de la Fuente, antes de partir a Alaska, logró que le firmaran un contrato en TVE que decía que, si le pasaba algo, no quedaban desamparados su mujer y sus tres hijas.

Otro de los documentos aportados al juez es un fragmento de ‘Diario de Burgos’, de 1980, en el que la esposa de Rodríguez de la Fuente dice: “Creo que se fue a Alaska con un presentimiento. Es la única vez que me firmó un poder”. Y una página de la revista ‘Hola’ del mismo año en la que el presentador posaba junto a sus archivos de película, algo que no había hecho nunca antes.

Un cable encontrado en la investigación

Asimismo, se añade un fragmento del reportaje publicado en ‘Interviú’ en el que se afirma: “El sargento Angleton declara haber encontrado un cable de una extensión eléctrica, presumiblemente utilizada por los filmadores, completamente enrollado en la palanca de control situado delante del asiento de Rodríguez de la Fuente”.

Dice el documento aportado a la Audiencia Nacional que “es verdaderamente curioso, que a resultas del accidente, un cable quedara completamente enrollado en la palanca de control de la avioneta y que, casualmente, fuese en la palanca de mandos de Félix”.

Además, hace hincapié en que existen cintas grabadas desde la avioneta que nunca se han hecho públicas y propone citar a declarar a testigos de ese momento que aún estuvieran vivos.