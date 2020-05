La Audiencia Provincial de Barcelona confirma la nulidad de una hipoteca multidivisa de un camionero y una veterinaria

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la nulidad de una hipoteca multidivisa que el BBVA había concedido a una pareja. La sentencia clausura el préstamo hipotecario y obliga al banco a pagar 147.844, 88 euros.

En el juicio los afectados explicaron que pretendían adquirir su vivienda habitual, por lo que solicitaron financiación al banco para ello. Sostuvieron que fue el banco quien les ofreció un préstamo hipotecario multidivisa como opción más favorable por razón del tipo de interés.

“Esto no es un producto para el consumidor medio. Dime cómo un camionero o una veterinaria va a estar al tanto de las divisas”, explica la abogada del caso Magdalena Rico Palao, del despacho jurídico Lex Legis.

Por su parte, el empleado del banco declaró que no recordaba el caso concreto y sostuvo que no solía ofrecer el préstamos hipotecario multidivisa como una opción más. Resaltó que siempre informaba verbalmente de todo. “Hay sentencias del Supremo que dicen que lo que digan los trabajadores de banca lo tienen que argumentar. No sirve que el banco me presente un folleto informativo. Una oferta importante tiene que estar por escrito para que el cliente lo firme”, explica Rico, “todo ese tipo de documento precontractual no existió”.

La sentencia, a la que Confidencial Digital ha tenido acceso, dice que esto, por tanto, no es elemento suficiente para considerar que el deber de transparencia se haya cumplido correctamente.

De esta manera, se reconoce que los afectados son el camionero y la auxiliar de clínica veterinaria, quienes perciben su salario en euros, no consta que tengan conocimientos ni experiencia previa en productos como divisas, ni de riesgo.