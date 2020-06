Cacerolada en los juzgados de Plaza de Castilla contra la decana por reservar aparcamientos para jueces y letrados

La decisión de la decana de Madrid, María Jesús del Barco con los aparcamientos de los juzgados de Plaza de Castilla ha originado un gran revuelo. A partir de ahora se reservan determinadas plazas para algunos operadores jurídicos como jueces y letrados de la administración, forenses y policías municipales, entre otros. Esto supone una disminución del aparcamiento disponible para el resto de funcionarios. Están realizando caceroladas diarias por fuera del despacho de la juez.

La situación comenzó la semana pasada, cuando el jueves precintaron algunas plazas del parking de los edificios de Plaza de Castilla, Capitán Haya, Rosario Pino y Francisco Gervás. El viernes por la mañana se formó una gran cola de coches con muchos despistados porque no entendían qué sucedía. El aparcamiento estaba lleno y, según algunos funcionarios, tuvo que intervenir la Policía Municipal para gestionar el tráfico.

La juez decana hizo oficial una resolución judicial en la que explicaba que los aparcamientos ya no serán para el primero que llegue sino que habrá plazas reservadas para determinados operadores jurídicos. “Es evidente que jueces y letrados de la administración de Justicia no pueden llegar tarde a un juicio porque no se puede celebrar”, explica del Barco a Confidencial Digital. “Hay que garantizar que el juez, que es el que tiene que estar a la hora pueda aparcar y no tenga que estar dando vueltas”.

“Seguramente que en el Ministerio quien aparca es el ministro y si no hay plaza para aparcar quien se queda sin aparcar no es el ministro. Ni un secretario de estado, ni un secretario judicial”, explica la decana.

221 plazas reservadas

En Plaza de Castilla hay un total de 831 plazas de aparcamiento que, desde las ocho y media de la mañana ya están prácticamente llenas cada día, porque allí trabajan más de 1.500 personas.

En la resolución de la decana decidió reservar 221 entre jueces y letrados de la administración de justicia (104), forenses (30), policía municipal (4), guardia civil (8), abogados y procuradores (37), personal de mantenimiento (3), personal de seguridad (2), coches oficiales (9) y servicio de orientación jurídica (14).

Una medida que la mayoría de funcionarios ha acogido con mucho malestar. “Yo no niego que los jueces como poder judicial pueda tener un aparcamiento, ellos no tienen una jornada como nosotros. Entiendo que puedan tener una plaza, pero que se lo den a letrados o a forenses que tienen que tener el mismo horario que nosotros, ¿por qué?”, dice Alberto Cabezas, funcionario y miembro del sindicato UGT.

En la puerta de los juzgados se han colgado dos grandes carteles donde se lee: “ No al clasismo en las sedes judiciales. Ningún privilegio, todos iguales”.

Aparcamientos libres durante el día

Este cambio de criterio a la hora de aparcar ha generado un verdadero conflicto en los juzgados donde cada día a las doce los funcionarios realizan una cacerolada en la primera planta (donde está el despacho de la decana). Este miércoles del Barco ha salido escoltada por cuatro policías de la sede judicial.

Los funcionarios tienen horario flexible para entrar a trabajar desde las siete y media hasta las nueve, pero a partir de esa hora deben estar todos. “Nosotros no queremos tener privilegio en el parking, pero lo que no puede ser es que pongan a unos funcionarios por encima de otros”, dice Sergio Úbeda, también trabajador en el edificio.

Se quejan de que muchos operadores jurídicos con aparcamiento reservado no ocupan su plaza durante el día y entonces quedan inutilizadas. “A diario más de 70 plazas a las 12.30 están libres. Son plazas que no se pueden reutilizar”, dice Úbeda.

Reunión y concentraciones

La decana explica que su decisión ha tenido como único propósito “organizar y dar seguridad” a un parking que desde hace años “no tenía control”.

Los funcionarios quieren que sea ella misma quien explique la decisión y han pedido le han pedido reunirse pero aún no han recibido contestación.

“Ella dice que recurramos el acuerdo al Consejo General del Poder Judicial. Pero el Consejo no puede tumbarlo, porque ella como decana tiene la administración de todo el edificio”, explican.

María Jesús del Barco espera que esta situación se normalice en una semanas, pero los sindicatos no parecen estar dispuestos a terminar con las protestas. “Vamos a intentar pedir permiso para concentrarnos en la calle y vamos a hablar con la Comunidad de Madrid", dice Cabezas.