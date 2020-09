Campaña de los jueces para apoyar al Rey

Existe bastante consenso entre los jueces: la ausencia del Rey en el acto que otorga a los nuevos juristas su título es una “falta de consideración”. Hasta el momento no han trascendido los motivos concretos por los que el Gobierno no permite acudir por primera vez al jefe del Estado al evento que se celebra este viernes en Barcelona. Pero los magistrados no esconden su indignación en público y en privado.

Algunos jueces han comenzado una campaña en redes sociales mostrando una fotografía del monarca vestido con la toga y el Gran Collar de la Justicia, que siempre luce en la apertura del Año Judicial. Este evento, que se celebró el pasado 7 de septiembre, y la entrega de despachos a la LXIX promoción que sucede hoy son los dos actos más importantes para la carrera en los que la presencia de Felipe VI es un reclamo.

Una parte de la judicatura ha recibido la noticia como un ataque al poder judicial y otra, como un desprecio a la monarquía que no acude porque el Ejecutivo no le ha otorgado este permiso.

“Los jueces administramos justicia en nombre del rey. La entrega del despacho es un acto institucional y solemne para nosotros muy importante”, explica María Jesús del Barco, decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a Confidencial Digital. Se refiere al artículo 117 de la Constitución en el que dice: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”

Los jueces y magistrados administramos JUSTICIA en nombre del S.M. El Rey. #SolidaridadConLosJuecesDeLaPromoción69 #NoALaEntregaDeDespachosSinElRey pic.twitter.com/PD7DSUCSQl — Elazotedelasfakenews ⚖️💚 (@Elazotedelasfa1) September 23, 2020

En realidad, la ley no obliga a que el Jefe del Estado acuda y ni siquiera el propio acto tiene una vinculación legal. Los jueces de esta promoción ya lo son, están trabajando y sus nombres han sido publicados en el BOE. Pero el evento se celebra de esta manera desde 1987 y se hace entrega en Barcelona al ser la ciudad donde se encuentra la escuela donde se forman. “Es un respecto a las instituciones, porque las instituciones tienen su simbología. El rey es el que hace de vínculo entre los tres poderes [legislativo, ejecutivo y judicial]”, explica Concepción Rodríguez, magistrada de Madrid y presidenta del Foro Judicial Independiente a ECD.

En alguna ocasión que el Jefe del Estado no ha podido asistir, como en 2004 cuando era Juan Carlos I, envió a su hijo en ese momento el príncipe.

⚖️Art 117.1 de la Constitución Española 🇪🇸La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. pic.twitter.com/ny7XtXV2kh — APM Nacional (@juecesAPM) September 24, 2020

La falta de información

“El problema no es que no vaya, es que no se está explicando el porqué”, dice Carlos Viader, juez de Melilla. Miembros del Gobierno alegan que no acudirá por “motivos de seguridad”, pero ninguno va más allá en las razones. “Hay decisiones que están bien tomadas”, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el día que se hizo pública la ausencia. “Quien tenía que tomar esa decisión la ha tomado sopesando muchas variables”, manifestó un día más tarde el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

En este sentido, los magistrados muestran su incomprensión. “Desconozco cuáles son los motivos por los que se ha adoptado esta medida, no sé si a sabiendas de esta simbología que no creo que se le escape al Gobierno, que se supone que son personas formadas. Hay hasta jueces en el Gobierno, o sea que saben lo que significa la presencia del rey”, continúa Del Barco.

“Supone un signo de desprecio a los jueces por la falta de información”, explica Velilla. “No puede ser que temas de segundas en política puedan afectar a un acto de esta solemnidad”, relata Rodríguez.

Los motivos de seguridad no convencen

No solo no entienden los motivos, sino que tampoco creen que pueda haber ninguno tan importante como para anular la presencia por completo. “Por motivos de seguridad es absurdo porque el año pasado se hizo en Madrid, por ejemplo”, explica la magistrada Natalia Velilla, refiriéndose a la edición de 2019, cuando se trasladó a la capital alegando que se cumplía el 25 aniversario y se entregaron en la sede de la Real Academia Española.

“Si hay inseguridad para el Rey, también la hay para el resto de invitados”, dice Rodríguez. Al acto asistirán el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; además de los vocales del CGPJ y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos.

Más allá de monárquicos o republicanos

De esta acción en las redes sociales, algunos jueces se han desmarcado, pero todos coinciden en que no se trata de ser o no monárquico. “No es una cuestión de ser monárquicos. Ni es el que queremos que sea ni es otro, es el que hay. Tenemos una monarquía parlamentaria y los jueces obedecemos a la legalidad”, explica Velilla.

Los jueces lo comparan con el nombramiento de los ministros, en el que también está presente la figura del rey apoye o no ese político a la monarquía. “Es un acto muy prototípico del Rey. Más que ir a un partido de fútbol o inaugurar una feria”, comenta Gregorio Callejo, juez de Madrid.

Las plazas de jueces en su mayoría serán para Cataluña

Además, se da la circunstancia de que este año los nuevos jueces irán destinados en su mayoría a Cataluña, por ser el territorio en el que se concentran el mayor número de vacantes. La promoción está formada por 29 hombres y 33 mujeres, un total de 62 profesionales de la justicia. De estos, 56 tendrán como primer destino Cataluña.