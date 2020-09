Carlos Lesmes acelera el nombramiento de presidentes de Salas del Supremo con una renovación express en septiembre

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no va a seguir esperando a que los partidos pacten la renovación del órgano que dirige. Está decidido a continuar su mandato y nombrar a los presidentes de tres de las cinco Salas del Tribunal Supremo, entre otros cargos, antes de que termine septiembre. Lesmes asistirá este lunes, junto al rey Felipe VI, a la apertura del año judicial por segundo año consecutivo con un CGPJ en funciones.

En el último pleno del pasado mes de julio, los vocales paralizaron las tres plazas que iba a designar en la Sala Segunda porque tenían constancia de que el Gobierno y el PP estaban dialogando para una renovación. Pero el partido de Casado ha puesto el freno a este pacto y el ala conservadora del Poder Judicial no está dispuesta a seguir esperando.

Lesmes ha llenado su agenda de entrevistas a los aspirantes a presidente de las Salas Tercera, Cuarta y Quinta del Tribunal Supremo, además de a los candidatos a varios Tribunales Superiores y Audiencia Nacional, en la primera quincena de septiembre. La idea es que en el primer pleno, convocado para el 29 de septiembre, se puedan decidir ya todas las plazas.

Una decisión no compartida

Los vocales más progresistas no se muestran de acuerdo con esta decisión. Fuentes de este sector explican que no corresponde a ellos designar a la cúpula judicial una vez su mandato está vencido porque no representan a la mayoría parlamentaria. Algo con lo que los vocales cercanos a Lesmes discrepan puesto que creen que quedarse quietos es abandonar sus funciones.

Incluso los fiscales más progresistas han pedido al CGPJ que no haga nombramientos, reclamando a sus miembros que se limiten a su gestión del despacho ordinario.

El presidente del actual Consejo nunca ha sido partidario de paralizar los nombramientos, según fuentes internas, pero lo ha hecho en varios momentos para tratar de allanar el camino a las fuerzas políticas ante la renovación.

Se necesitan 13 votos favorables para poder sacar adelante los nombres de las plazas convocadas y la duda está en si todos los vocales progresistas se pondrán de acuerdo para bloquear este proceso.

La transparencia

Para evitar cualquier sombra de dudas, el CGPJ quiere que estos nombramientos sean los más transparentes posibles. Por primera vez en la historia cualquier ciudadano podrá ver a través de su ordenador en tiempo real las entrevistas a 23 candidatos para los 8 puestos que están vacantes.

La Comisión Permanente -el núcleo del CGPJ- pregunta a los miembros que se presentan en el Salón de Plenos del Consejo y los entrevistados explican su currículum y su programa de actuación. Unas explicaciones que, hasta ahora, solo las podían ver los periodistas que accedieran al salón de actos ese día.

Los candidatos a la presidencia de la Sala Tercera del Supremo son Eduardo Calvo Rojas, Pilar Teso y César Tolosa; la Sala Cuarta estará presidida por primera vez en la historia por una mujer que será Lourdes Arastey o María Luisa Segoviano; y la Sala Quinta se disputa entre el exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar y el magistrado Jacobo Barja de Quiroga.

Además, también se realizarán entrevistas para la presidencia de la Salad de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias, para la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, para presidir el TSJ del País Vasco, para la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y para presidir la Audiencia Provincial de Cáceres.

El actual CGPJ está a punto de conseguir el récord de ser el más longevo de la historia. Hasta hoy ha sido el presidido por Francisco Hernando, que estuvo 6 años, 10 meses y 15 días. El de Lesmes lleva 6 años y 9 meses, por lo que si en los próximos meses no cambia se adjudicará la medalla de oro.