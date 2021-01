El CGPJ convoca 7 nombramientos mientras mantiene bloqueada la presidencia del TSJ de Canarias

El Consejo General del Poder Judicial continúa con los nombramientos y ha convocado para la reunión de este jueves otras siete plazas de presidentes de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores. Mientras, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias lleva más de un año a la espera de un acuerdo entre los vocales. Las discrepancias por dos nombres son, según fuentes del Poder Judicial, las que llevan al presidente Carlos Lesmes a dejar esta plaza fuera de las reuniones una y otra vez.

En el orden del día del pleno de enero de 2020 estaba previsto decidir sobre la plaza para el órgano canario que, actualmente, preside el magistrado Antonio Doreste. Aunque esto viene todavía de más atrás porque ya en noviembre de 2019 se tuvo que retirar este nombramiento de la reunión por falta de consenso.

Los candidatos para presidente son Pedro Joaquín Herrera, magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas; Juan Luis Lorenzo, decano de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife y José Félix Mota, magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz.

Lesmes en enero decidió paralizar los nombramientos para dar tiempo a Gobierno y oposición a ponerse de acuerdo sobre la renovación del propio Consejo. Al no haber avances entre las conversaciones PP-PSOE los nombramientos se reactivaron, pero se paralizaron una vez más en julio porque, según lo que informó el propio Lesmes a los vocales, el pacto estaba en marcha.

Un bloqueo por parte de los propios vocales

Después del verano la ruptura entre Gobierno y oposición se evidenció y el CGPJ retomó sus reuniones haciendo gala de todas sus funciones y con una tanda de nombramientos para magistrados de varias Salas del Tribunal Supremo. En esa convocatoria, Lesmes retiró del orden del día la presidencia del TSJ canario por falta de consenso.

Esta plaza no ha vuelto a aparecer en las reuniones y, un año más tarde, tampoco está prevista para el pleno de este jueves. Fuentes del propio Consejo indican que el problema está en que los vocales no logran llegar a un consenso mayoritario para elegir entre dos candidatos: Pedro Joaquín Herrera y Juan Luis Lorenzo. Los vocales dividen sus votos entre diez a favor y once en contra y no consiguen ser trece, número necesario para sacar adelante el nombramiento.

El bloqueo se prolonga ya tanto tiempo que, según explican fuentes a Confidencial Digital, la propia viceconsejera del Gobierno de Canarias Carla Vallejo ha llamado a algún vocal para preguntarle qué pasa con esta plaza. Como las conversaciones entre los miembros del Consejo no proliferan, Lesmes evita llevar la vacante al Pleno, indican estas fuentes.

7 nuevas plazas

Este jueves sí se decidirá sobre siete plazas de diferentes comunidades autónomas. Por un lado, la presidencia de la Sala social del TSJ de Baleares, así como la de su Audiencia Provincial. Asimismo, está previsto nombrar al presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, la Audiencia Provincial de Canarias, la Audiencia Provincial de Granada, de León, de Navarra y de Ciudad Real.