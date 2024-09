El CGPJ no cubrirá de golpe las 100 vacantes judiciales pendientes

La nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló y el Rey Felipe VI, llegan al acto solemne de apertura del año judicial 2024/2025, a 5 de septiembre de 2024, en Madrid. (Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

El CGPJ ha cumplido su primer reto con éxito: designar a su presidenta, cuya elección ha contado además con el aval de todas las asociaciones judiciales. Sin embargo, todavía no puede cantar victoria. El órgano de gobierno de los jueces es el encargado de hacer los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales y Salas. En total, hay más de un centenar de vacantes que se deberán cubrir en los próximos meses.

Fuentes del CGPJ han confirmado a Confidencial Digital que tales nombramientos, que son discrecionales y se deben lograr con una mayoría cualificada de tres quintos (doce de los veinte vocales que componen el Pleno), no se van a hacer de golpe. La idea, han trasladado, es hacerlo por fases para no desestabilizar el sistema.

Vicepresidencia y comisiones

Antes, no obstante, deberán nombrar al vicepresidente del Tribunal Supremo, que será propuesto por la presidenta Isabel Perelló y tiene que lograr un consenso por mayoría absoluta.

También se deberán designar otros cargos importantes como el Promotor de la Acción Disciplinaria, que es el encargado de recibir las quejas y denuncias contra los magistrados de la carrera judicial, y al Jefe de la Inspección de Tribunales. Asimismo, designarán un nuevo director de la Escuela Judicial en sustitución de María Jesús Millán, la actual directora que está en funciones y fue nombrada el pasado abril después de que su antecesor renunciara al cargo.

Otra de las tareas previas a la cobertura de las vacantes judiciales es decidir a los vocales que integrarán las diferentes comisiones del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece cuatro comisiones legales: la Permanente, la Disciplinaria, la de Asuntos Económicos y la de Igualdad.

Un tercio de las vacantes del Supremo

Faltan vacantes por designar en prácticamente todas las instancias judiciales, pero resaltan sobretodo las del alto tribunal. El CGPJ deberá nombrar 27 magistrados en el Tribunal Supremo, incluidos los presidentes de tres de las cinco Salas que lo componen. Asimismo, faltan dos presidencias por cubrir en la Audiencia Nacional.

En cuanto a los Tribunales Superiores de Justicia, los nuevos vocales deberán designar unas cuarenta plazas y en las Audiencias Provinciales otra treintena más. Sin olvidar, que hay cerca de treinta plazas sin curry en la jurisdicción militar.

Esta acumulación de vacantes se debe a la reforma impulsada por el Gobierno socialista en 2021 que bloqueaba las funciones del CGPJ. Lo hizo para forzar su renovación, no obstante, no ha sido hasta tres años más tarde que se ha logrado y las plazas sin cubrir no han hecho más que aumentar.

Cabe destacar que los nombramientos de los magistrados del Supremo y de los presidentes de Tribunales y Salas serán designados a través de un real decreto refrendado por el Ministerio de Justicia.

Guilarte pone en duda la independencia del nuevo Consejo

El expresidente del CGPJ, Vicente Guilarte, afirmó este jueves antes del acto de apertura del año judicial que cree que el centenar de nombramientos se va a hacer “con criterios ideológicos y no de mérito o de capacidad”.

"Nos viene ahora el nombramiento de cien cargos, y es aquí donde está el problema: la apetencia política en seguir controlando", aseguró en una entrevista para Las Mañanas de RNE y defendió, como ya hizo cuando ocupaba la presidencia del órgano de gobierno de los jueces, que se debería crear una comisión calificadora para designar las vacantes.

Reforma del sistema de elección del CGPJ

En medio de todo el trabajo que tienen por delante los vocales se le une el hecho de que deben presentar en menos de seis meses un proyecto de reforma del sistema de elección del CGPJ. Así se decidió en el pacto de Estado entre PP y PSOE para renovar el antiguo Consejo y con el fin de evitar que vuelva a suceder un bloqueo que duró más de cinco años.