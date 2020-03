El CGPJ elabora un perfil tipo de las agresiones machistas a partir de las mil mujeres asesinadas

El Consejo General del Poder Judicial está elaborando un informe pionero con todos los datos de las asesinadas en España por violencia machista desde 2003, años en el que comenzaron a realizarse las estadísticas. El objetivo es crear patrones que lleven a conclusiones para introducir medidas que ayuden a prevenir este tipo de delitos.

La iniciativa surgió por parte del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género a raíz de que España alcanzó la cifra de mil asesinatos por violencia machista en junio de 2019. En la actualidad ya son 1.046 los asesinatos.

Toda la información que se está analizando es oficial, ya que en el organismo colaboran conjuntamente el Ministerio de Interior, el de Justicia y el de Igualdad. “Son datos sacados directamente de los juzgados, lo que es un valor añadido”, explica Mª Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio, “queremos que sea una investigación científica, rigurosa y técnica para poder elaborar conclusiones”.

Por eso, se están analizando todos los detalles caso por caso: edad, territorios, si la mujer tenía hijos o no, si había denuncias previas, etc. Investigan cualquier tipo de información que pueda servir de indicador para ver cómo han evolucionado los asesinatos desde que hay estadística y, a partir de ahí, crear patrones y perfiles.

“Es un trabajo arduo”, afirma Carmona, “pero nos dará conclusiones muy interesantes”. Además, el objetivo final será también implantar medidas que puedan servir para evitar este tipo de delitos en el futuro.

El CGPJ ya elabora dos informes anuales: uno con el total las víctimas de violencia machista y otro con las sentencias dictadas ese año sobre estos casos. Sin embargo, el informe de las mil asesinadas es pionero, no solo en España, sino también en el mundo, y se espera que esté listo en los meses de verano.

El balance de las mujeres asesinadas

Las últimas dos mujeres asesinadas en España datan de la pasada semana y sucedieron en menos de 24 horas: en la localidad sevillana de Aznalcóllar y en el municipio madrileño de Fuenlabrada. Con estas son 13 las víctimas mortales por violencia machista, según datos de la Delegación del Gobierno.

Desde que en 2003 el Gobierno instaurara el recuento oficial, el año más trágico ha sido 2008, con 76 muertas, seguido de 2010 con 73 y 2004 con 72. En 2007 comenzaron a hacerse registros específicos en los Juzgados especializados en violencia contra la mujer sobre los denuncias presentadas. Desde entonces, el número asciende a más de 1.600.000 y a partir de 2018 se observa cómo las denuncias han aumentado. Esto, según la presidenta del Observatorio, no es una mala señal sino todo lo contrario “significa que ahora más mujeres se atreven a denunciar”.

De todas ellas se sabe, por ejemplo, que el grupo de edad con más asesinadas va de 30 a 40 años, que tres de cada cuatro casos no se denuncian, o que no hay ninguna provincia en España en la que no se hayan cometido al menos dos crímenes machistas.

Una lucha con diferentes frentes

Además de este informe, el CGPJ ha anunciado la creación de 33 juzgados especializados de lo Penal para la lucha contra la violencia machista, así como la convocatoria de plazas para que jueces y magistrados se especialicen en esta materia, tal y como adelantó ECD.

También el Gobierno está implantando nuevas medidas: Ministerio de Igualdad que ha anunciado que el primer jueves de cada mes tendrá lugar una comparecencia institucional para valorar la situación de la violencia machista en España y es inminente que se lleve al Congreso la propuesta de cambiar el delito de agresión sexual en el Código Penal. Todo esto en vísperas del 8M en una semana que estará marcada por las actividades relacionadas con este día, el de la mujer.