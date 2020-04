Un CGPJ harto de las declaraciones de Pablo Iglesias espera que sea Pedro Sánchez quien le frene

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha pronunciado por segunda vez en tres meses contra unas declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. El CGPJ espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o, incluso, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, intercedan para que Iglesias no siga haciendo este tipo de manifestaciones públicas, según indican fuentes judiciales a Confidencial Digital.

“Estos comunicados tendrían que ser infrecuente, pero desgraciadamente con el señor Iglesias se está convirtiendo en algo habitual”, explica un miembro del Poder Judicial. “A partir de aquí cabe esperar una reacción adecuada del Gobierno para impedir que estas cosas vuelvan a pasar”.

Las polémicas declaraciones del vicepresidente, vía Twitter, se produjeron después de que, este miércoles, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenara a 19 meses de cárcel la diputada de Podemos Isabel Serra.

“Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia”, escribía Iglesias, “En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”.

Unas declaraciones que para el Poder Judicial “merecen un absoluto y rotundo rechazo” por poner en tela de jucio la labor de la justicia española.

El CGPJ no podía “mirar para otro lado”

Miembros del Poder Judicial consideran esto un conflicto que se basa en el “respeto institucional”. “Igual que nosotros no nos manifestamos fuera de los cauces legales sobre cosas que está haciendo el Gobierno”, indica otra fuente del CGPJ, “no queríamos mirar para otro lado con estas declaraciones. Los jueces no tienen otra forma de defenderse que este órgano”.

Para el CGPJ esta crítica suponía una descalificación a los magistrados del TSJM y esto pone en jaque las relaciones institucionales entre el poder ejecutivo y el judicial.

“El Consejo General del Poder Judicial, no puede por menos que expresar su profundo malestar respecto a unas declaraciones formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación en las que no solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga la sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles”, dice el comunicado emitido este jueves.

Las palabras de Echenique y de Montero no valen lo mismo

Estas fuentes indican a ECD que se decidió no hacer extensible el comunicado al portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ni tampoco a la Ministra de Igualdad, Irene Montero.

En el caso de Echenique, aunque consideran que las declaraciones también son ofensivas, las enmarcan dentro de la libertad de expresión de un grupo parlamentario. “La descalificación que nos parece especialmente sensible es la que viene por parte del poder Ejecutivo”, dicen estas fuentes.

Sería el caso, por tanto, de la ministra Montero. Sin embargo, el CGPJ consideró que sus declaraciones no cuestionaban la labor de la justicia y eran en otro tono.

En este sentido el Consejo hace un llamamiento concretamente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel. “Estoy convencido que el vicepresidente recapacitará o querrá contextualizar”, dice un miembro del Consejo. “Yo creo que el Gobierno debería impedir que estas cosas volvieran a pasar. Habría que preguntar al ministro de Justicia si está de acuerdo con lo que ha dicho el vicepresidente”, expresa otro.

Hubo debate

El comunicado se decidió en la reunión rutinaria de la Comisión Permanente y hubo debate sobre las palabras que se utilizaban.

De hecho, esta vez, al contrario que en el anterior comunicado, no firmaron los seis vocales miembros de la Permanente. El progresista Rafael Mozo decidió no firmar, ni siquiera con un voto particular.

Segundo toque de atención en tres meses

Este tipo de comunicados en los que el Poder Judicial elude directamente al Ejecutivo no son frecuentes aunque han sucedido más veces. Ocurrió con declaraciones de exministros del Partido Popular como Rafael Catalá o de Presidentes de Gobiernos autonómicos como con Esperanza Aguirre.

Sin embargo, lo que sí consideran como un caso excepcional es que en tan poco tiempo se produzcan dos “llamadas de atención” de este tipo a la misma persona.

La anterior se produjo en enero de este mismo año cuando Iglesias dijo en su primera entrevista en televisión, tras estrenar el cargo, que era “humillante que jueces europeos le quiten la razón a jueces españoles”. En ese momento, los jueces pidieron “moderación, prudencia y mesura”.